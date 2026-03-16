Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Çok kuvvetli kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji’nin son verilerine göre Türkiye, bayram haftasına güneşle başlasa da arife gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giriyor. İşte Pazartesi’den bayramın ilk gününe kadar il il hava durumu tahmini…

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ramazan Bayramı heyecanı yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16-20 Mart haftasına ait kritik hava tahmin raporlarını yayınladı. Hafta başında yüzünü gösteren güneş, bayramın gelmesiyle yerini sağanak yağışa bırakacak.

1 15
Meteoroloji bugünkü değerlendirmesinde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceğini öngördü. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2 15
Yarın ise tam bir "bahar yalancısı" yaşanacak. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek ve yağış yurdun çok küçük bir bölümünde görülecek.

3 15
18 Mart Çarşamba (Arife) günü itibarıyla hava durumu tersine dönüyor. Batı bölgelerinden başlayarak sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de arife günü dışarıda bayram alışverişi yapacak olanların mutlaka şemsiye bulundurması gerekiyor. İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde ise çok bulutlu bir hava hakim olacak.

4 15
19 Mart Perşembe, yani bayramın ilk günü, haritadaki verilere göre yağışsız tek bir bölge kalmıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere yurdun tamamında sağanak yağış bekleniyor. Bayram ziyaretine gidecek vatandaşların trafik ve yağış konusunda tedbirli olması gerekiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

5 15
Cuma günü ise ülkenin tamamında yağışlı hava olacağı belirtildi. Kısacası bayramın ikinci gününde ülkenin tamamında yağışlar görülecek.

6 15
16 Mart’ta il il hava tahmini ise şu şekilde oldu;

7 15
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

8 15
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

9 15
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10 15
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

11 15
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

12 15
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13 15
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

14 15
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

15 15
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro