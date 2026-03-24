Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreninin ardından bazı teğmenlerin tören alanında kılıç çatarak Subay Andı okuması ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı disiplin soruşturması başlatmış ve teğmenler ihraç etmişti. Teğmenler ihraç kararının ardından mesleğe dönüş yapmak için dava açmıştı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni sonrası subay andı okuttuğu ve ‘Mustafa Kemal Askerleriyiz’ sloganını attığı gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasını reddetti.

12punto yazarı Müyesser Yıldız, davanın 5 Mart’ta görülen duruşmasında yaşananları aktardığı köşe yazısında çarpıcı bilgiler aktardı. Teğmen Ebru Eroğlu’nun avukatı Namık Öztürk, mahkemede yaptığı savunmada, törende yaşananlara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı. Öztürk, bazı görüntülerin bilinçli şekilde kayda aldırılıp basına servis edildiğini kaydetti.

SLOGANDAN SONRA "GİDİN FOTOĞRAF ÇEKİN" TALİMATI

Öztürk, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulunan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarını duyduktan sonra görevlilere “Gidin fotoğraf çekin” şeklinde talimat verdiğini öne sürdü. Bu kapsamda video kaydı alındığını ve söz konusu görüntülerin daha sonra basına servis edildiğini söyledi.

AFYONCU’DAN ERDOĞAN’A: “BU KILIÇLAR SİZE ÇEKİLİYOR”

Öztürk, Afyoncu’nun söz konusu görüntüleri “Bu kılıçlar size çekiliyor” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardığını öne sürdü.

Yıldız’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Ebru Eroğlu’nun avukatlarından Namık Öztürk de sürecin perde arkasını özetlerken şunları kaydetti:

‘Törenden ayrılan Sayın Cumhurbaşkanı, Azerbaycan şehitlerinin aileleriyle birlikteyken yanında olan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ seslerini duyunca, görevlilere, ‘Gidin fotoğraf çekin’ diyor, video kaydı aldırılıyor, sonra basına servis ediliyor. Doğru, yanlış; Afyoncu, Sayın Cumhurbaşkanına, ‘Bu kılıçlar size çekiliyor’ diyor. Sırf rektörlüğünün devam etmesi için kurguladığı bir olay. Teğmenlere resmi tören sonrası için verilen bir emir var mı, nerede? Yok. Sadece 5 teğmeni kurban ettiler.’

'DEFTER KAPATILSIN'

MSB avukatları, Av. Öztürk’ün bu iddialarının doğru olmadığını bildirirken, Av. Mustafa Güler, MSB avukatlarının ilk turdaki, ‘Olaydan sonra TSK’nın Atatürk’e bağlılığı sorgulandı.’ sözlerine şöyle tepki gösterdi:

‘Ne yani, teğmenler bunu söyleyince öyle mi oluyor? Karşı taraf bize ne demek istiyor? ‘O sözler söylenince, karşıtlık oluşuyor’ diyorlarsa, defter kapatılsın.’

Bunun üzerine MSB avukatları da, ‘O sözler değil, bu disiplinsizliğin TSK’yı tartışmaya açtığını söylemek istedik.’ açıklamasını yaptı.”