10 Kasım 2023'te, Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan ve "tarikatçı" olduğu belirtilen bir teğmene tepki gösterdiği için ihraç edilen teğmenlerden Taner Macit, açtığı davayı kazandı.

Sözcü'nün haberine göre; yaşanan tartışmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden Taner Macit, göreve iade davasını kazandı. Daha önce aynı süreçte Teğmen Özgür Sığırcı ile Deniz Demirtaş da mahkeme kararıyla görevlerine dönmüştü. Son kararla birlikte Macit de yeniden üniformasını giymek için gün saymaya başladı.

BAKKAL AÇMIŞTI

hraç kararının ardından Gaziantep'e dönen Taner Macit, bir süre iş aradı. Ancak görüştüğü pek çok iş yerinden olumsuz yanıt aldı. İşverenlerin, dosyanın siyasi bir mesele haline gelmesinden çekindiği ve bu yüzden onu işe almaktan kaçındığı belirtildi.

Macit bunun üzerine kendi işini kurmaya karar verdi. Evlerinin altında bir bakkal dükkânı açtı ve babası İsmail Macit ile birlikte çalışmaya başladı.