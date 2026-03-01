Demirtaş hakkında verilecek olası bir “göreve iade” kararının diğer teğmenler için de emsal teşkil edebileceği konuşuluyor. İade kararının kesinleşmesi hâlinde belediyede çalışan teğmenlerin görevlerinden ayrılarak yeniden TSK saflarına katılmaları bekleniyor.

Süreç, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olayla başlamıştı. Törende kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan beş teğmen hakkında ihraç kararı verilmiş, bu karar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Dönem birincisi Ebru Eroğlu dışındaki dört teğmen, 2025 Mayıs ayında ABB’de göreve başladı. Eroğlu ise kamu kurumlarından gelen teklifleri uzun süre kabul etmemiş, ardından özel sektörde faaliyet gösteren bir holdingde çalışmayı tercih etmişti.

İhraç kararını yargıya taşıyan teğmenler açısından en kritik gelişme ocak ayında yaşandı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, aralık ayında aldığı kararla Deniz Demirtaş’ın ihracını hukuka aykırı bularak iptal etti. MSB’nin 22 Ocak’ta yaptığı itiraz sonrası dosya istinaf incelemesine alındı.

ABB’de görev yapan Batuhan Gazi Kılıç, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar’ın da Demirtaş hakkında verilecek nihai kararı beklediği belirtiliyor. İstinaf sürecinin teğmenler lehine sonuçlanması durumunda, belediyedeki görevlerinden istifa ederek yeniden üniforma giymeye hazırlandıkları ifade ediliyor.