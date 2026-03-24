Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak emeklilere yapılan zam 32 bin TL'yi aşan açlık sınırı karşısında tutunamıyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun sürpriz maaş zammını açıkladı: Emekli ve memurlar dikkat
Ocak ve Şubat aylarındaki yüksek enflasyon verilerinin ardından Mart ayı beklentilerini paylaşan Erdursun, emekli ve memurları ilgilendiren 6 aylık enflasyon farkı için yüzde 20 sürpriz tahminini açıkladı.Derleyen: Süleyman Çay
Ocak ayındaki zamda umduğunu bulmayan emekliler gözünü temmuz ayındaki zamma çevirdi. Temmuz zammı öncesinde Ocak ve Şubat aylarında gelen enflasyon farkı yüzde 8 bandında olmuştu. Savaş faktörü ile enflasyonun Mart ayında yüksek çıkması bekleniyor.
Yılın ilk çeyreğindeki ekonomik verileri değerlendiren SGK uzmanı Özgür Erdursun, maaş zamlarının enflasyon karşısında hızla eridiğini vurguladı.
Erdursun, süreci şu sözlerle özetledi:
"Ocak ayında asgari ücret, emekli aylıkları ve memur maaşları arttı. Ancak 2026 yılının hemen başında, Ocak ve Şubat aylarında çok yüksek enflasyon rakamlarıyla karşılaştık. Verdiklerini tekrar geri aldılar. İnsanlar her geçen gün paralarının değerinin azaldığından ve alım gücünün düşmesinden şikayet ediyor."
Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Mart ayı enflasyon verilerine değinen Erdursun, piyasa beklentisinin yüzde 3 ile yüzde 4 bandında olduğunu belirtti.
Erdursun, bu yükselişin devam etmesi durumunda 6 aylık tablonun öngörülenin çok üzerine çıkacağı konusunda uyardı.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 16.67 seviyesinde gerçekleşen 6 aylık enflasyonun, bu yıl daha yüksek seyredebileceğini ifade eden Erdursun, şunları söyledi:
"Şu anki gidişat devam ederse 6 aylık enflasyon yüzde 20'lere yakın çıkabilir. Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 16 olarak açıklanmıştı ancak büyük ihtimalle sadece ilk 6 ayda bu rakamın üzerine çıkılacak. Emeklilere de bu oranlarda enflasyon farkı verilecek."