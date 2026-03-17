Tartışma, “tarikatçı” olduğu iddia edilen bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesiyle başladı. Bu duruma tepki gösteren bazı teğmenler arasında gerilim yaşanırken, sürecin ardından yapılan WhatsApp yazışmaları da disiplin soruşturmasına konu oldu. Tepkisel ifadeler kullandığı gerekçesiyle Teğmen Ö.S., 19 Ocak 2024’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla TSK’dan ihraç edildi.

İLK MAHKEME İHRACI ONAYLADI

Ö.S.’nin avukatları İbrahim Yılmaz, Mustafa Güler ve İlter Aksoylu tarafından açılan dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, ihraç kararını “hukuka uygun” buldu.

ÜST MAHKEME KARARI TERSİNE ÇEVİRDİ

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi ise 20 Şubat tarihli kararıyla ihraç işlemini iptal etti. Mahkeme, disiplin cezası ile eylem arasında orantısızlık bulunduğuna dikkat çekti.

Kararda, söz konusu ifadelerin olayın sıcaklığıyla “fevri” şekilde yazıldığı, inanç değerlerini aşağılama kastı taşımadığı vurgulandı. Ayrıca Ö.S.’nin eylemlerinin, TSK’nın itibarını zedeleyecek ağırlıkta bir disiplinsizlik olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

“ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI” VURGUSU

Mahkeme kararında Harp Okulları Kanunu’na da atıf yapılarak, öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yaşanan olayın, bu çerçeveden bağımsız ele alınamayacağı ifade edildi.

TSK’YA DÖNÜŞÜN ÖNÜ AÇILDI

İhraç kararının iptaliyle birlikte Teğmen Ö.S.’nin TSK’ya dönüş yolunun açıldığı değerlendiriliyor. Karar, hem askeri disiplin uygulamaları hem de ifade özgürlüğü sınırları açısından dikkat çeken bir emsal niteliği taşıyor.