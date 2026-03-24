CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor.

Emine Ülker Tarhan, Muharrem İnce'nin katkılarıyla yeniden CHP'ye katıldığını açıkladı.

CHP lideri Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Kötü haber; ÖTV bitti. Dünden itibaren ham petrole gelen zam doğrudan pompa fiyatına yansıtıldı.

Erdoğan bir imzasıyla KDV'yi yüzde bire indirebilir. Eğer KDV'yi yüzde bire indirirse bugünkü pompa fiyatları yüzde 20 ucuzlayacak hem de ÖTV'den daha esnek bir müdahale alanında akaryakıt fiyatlarını yüzde 15-20 altında tutabileceğiz.

Bir kez daha uyarıyoruz. ÖTV'den ve KDV'den vazgeçmek vergi kaybı yaratacak ama o mazotla taşınan domatesten salatalığa, ayakkabıdan hırkaya; taşınan tüm mallara bir zam gelmesinden ve tüm sektörlerin ve esnafların yapacağı fiyat ayarlamalarından bizi koruyacak. Hürmüz Boğazı sorunu çözüldüğünde normal şartlardaki vergi gelirlerine geri dönülür ama hiç olmazsa enflasyon baskısından kurtulunur.

Adalet Bakanlığı'nın başındaki bakanlar hangi partiden olursa olsun millete karşı sorumludur. Maalesef ne siyasetten gelen ne siyaset bilen; aksine siyasete özenen ama paçasından acemilik akan, gözünü hırs bürümüş bir atanmışla muhatabız.

Hatırlatalım; başka bir yerden para kazanamazsın, o mesleklerin gereği. Devletin de görevi o insanları başka bir şeye tenezzül etmeyecek bir gelir seviyesinde tutmalı. Onuruyla mücadele eden dünya kadar hakim, savcı var. Ama diğer yandan 190 yıl boyunca alacağı maaşla edinilmiş mal var mülk var. Bu ID numaraların her bir tanesi, bu 16 taşınmazın bu zamanda ya da çok yakın bir geçmiş zamanda kendisine ait olduğunu doğruluyor. Bunu yalanlayan yok. Sadece bir tapu kaydı gösterip dört tane var elimde diyor.

ID numaraları için bir kez daha sesleniyorum. Tapu dairelerinin bağlı olduğu bakanlıklar. Yalanlamadığınız bu 16 ID numarasından herhangi birisinde bir eksiklik varsa söyleyin.

Akın Gürlek dört tapu kaydı gösteriyor fakat daha fazlası var. Dava açıyorum. Avukat, tapu sicil kayıtlarını isteyecek. Hakim getirecek. O zaman millet yargı önünde kim doğru söylüyor görecek."

Ayrıntılar geliyor...