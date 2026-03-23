Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki resmi mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerden Deniz Demirtaş, mahkemenin ihraç kararını iptal etmesinin ardından göreve iade edilmişti.

Demirtaş'ın göreve başlamasının ardından İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin de 'Atatürk rozeti' tartışması sonrası ihraç edilen Teğmen Ö.S.'nin ihraç kararını oy birliğiyle iptal ederek genç subayın orduya dönüş yolunu açması, gözleri başta Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu olmak üzere diğer ihraç edilen teğmenlerden gelecek habere çevirmişti.

TEĞMEN EROĞLU'NUN İADE DAVASINA RET KARARI

Eroğlu’nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararının iptali istemiyle açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı.

Mahkeme, Ebru Eroğlu’nun TSK’dan ayırma kararının iptali talebini yerinde bulmayarak davanın reddine hükmetti.

Taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararda; söz konusu eylemin boyutu ve yol açtığı olumsuz etkiler üzerinde duruldu. Mahkeme, gerçekleştirilen eylemin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kararda, bu eylemin toplum nezdinde askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı yarattığı ve bu durumun TSK’ya duyulan güveni zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi.