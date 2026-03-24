ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın katılacağı organizasyon, 11 Haziran’da Mexico City’de başlayacak ve 19 Temmuz’da New York’taki finalle sona erecek.
Yapay zeka önümüzdeki 20 Dünya Kupası şampiyonunu tahmin etti: Türkiye var mı?
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi futbol kamuoyunda heyecan artarken, yapay zeka destekli bir analizle önümüzdeki 20 turnuvanın şampiyonluk tahminleri ortaya kondu. Listede sürpriz ülkeler de yer alırken Türkiye tahmini dikkat çekti.Furkan Çelik
Yapay zeka destekli analizle birlikte önümüzdeki 20 Dünya Kupası şampiyonu tahmin edildi. Yapılan değerlendirmelerde; sürpriz ülkelerin de ilerleyen dönemlerde yakalayacakları jenarasyonlarla fark yaratması beklenirken Türkiye tahmini de çekti.
Fransa, Brezilya, İngiltere, İspanya, Arjantin ve Almanya gibi ülkelerin altyapı gücü ve oyuncu yetiştirme kapasiteleriyle yine uzun yıllar zirvede yer almaları bekleniyor. İşte yapay zekanın önümüzdeki 20 Dünya Kupası için şampiyonluk tahminleri...
2026: FRANSA
2030: BREZİLYA
2034: İNGİLTERE
2038: ARJANTİN
2042: İSPANYA
2046: FRANSA
2050: BREZİLYA
2054: ALMANYA
2058: İNGİLTERE
2062: ARJANTİN
2064: FRANSA
2070: BREZİLYA
2074: İSPANYA
2078: ALMANYA
2082: ABD
2086: FRANSA
2090: BREZİLYA
2094: JAPONYA
2098: TÜRKİYE
2102: İNGİLTERE