Anasayfa Spor Yapay zeka önümüzdeki 20 Dünya Kupası şampiyonunu tahmin etti: Türkiye var mı?

Yapay zeka önümüzdeki 20 Dünya Kupası şampiyonunu tahmin etti: Türkiye var mı?

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi futbol kamuoyunda heyecan artarken, yapay zeka destekli bir analizle önümüzdeki 20 turnuvanın şampiyonluk tahminleri ortaya kondu. Listede sürpriz ülkeler de yer alırken Türkiye tahmini dikkat çekti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın katılacağı organizasyon, 11 Haziran’da Mexico City’de başlayacak ve 19 Temmuz’da New York’taki finalle sona erecek.

Yapay zeka destekli analizle birlikte önümüzdeki 20 Dünya Kupası şampiyonu tahmin edildi. Yapılan değerlendirmelerde; sürpriz ülkelerin de ilerleyen dönemlerde yakalayacakları jenarasyonlarla fark yaratması beklenirken Türkiye tahmini de çekti.

Fransa, Brezilya, İngiltere, İspanya, Arjantin ve Almanya gibi ülkelerin altyapı gücü ve oyuncu yetiştirme kapasiteleriyle yine uzun yıllar zirvede yer almaları bekleniyor. İşte yapay zekanın önümüzdeki 20 Dünya Kupası için şampiyonluk tahminleri...

2026: FRANSA

2030: BREZİLYA

2034: İNGİLTERE

2038: ARJANTİN

2042: İSPANYA

2046: FRANSA

2050: BREZİLYA

2054: ALMANYA

2058: İNGİLTERE

2062: ARJANTİN

2064: FRANSA

2070: BREZİLYA

2074: İSPANYA

2078: ALMANYA

2082: ABD

2086: FRANSA

2090: BREZİLYA

2094: JAPONYA

2098: TÜRKİYE

2102: İNGİLTERE

