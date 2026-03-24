Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım, eleme potasından uzak kalmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi.
Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada
TV8’de yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler, 23 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına topladı. Birleşme partisi öncesi Dominik’te tansiyon yükselirken, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve ada konseyindeki oylama dikkat çekti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Serhan’ın Mavi takıma geçmesiyle dengelerin değiştiği yarışmada, hız, denge ve atışların ön planda olduğu bir mücadele sergilendi.
Nefes kesen karşılaşmanın finalinde, "en iyiler" mücadelesi için Nefise ve Nagihan parkura çıktı.
Nagihan’ın aldığı kritik son sayı ile Mavi takım, dokunulmazlık oyununu 12-7’lik skorla kazanmayı başardı.
Bu galibiyetle Mavi takım konseyde rahat bir nefes alırken, Kırmızı takım için tehlike çanları çalmaya başladı.
SURVİVOR’DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELİRLENDİ
Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, gecenin sonunda ada konseyinde toplandı.
Yarışmacıların kendi aralarında yaptığı kritik oylama sonucunda, Survivor 2026’da haftanın 1. eleme adayı Lina oldu.
Potaya giren ilk isim olan Lina, adada kalma mücadelesi için zorlu bir sürece girdi.
22 MART’TA NELER OLMUŞTU? KİM ELENDİ?
Yarışmanın 22 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde ise büyük bir sürpriz yaşandı.
Eleme düellosunda Engincan ile karşı karşıya gelen Serhan, mücadeleyi kaybederek normal şartlarda adaya veda edecekti.
Ancak yapılan oylama ve yeni kural gereği Serhan, Mavi Takım’a geçerek Survivor hayatına devam etme şansı yakaladı.