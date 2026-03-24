Anasayfa Magazin Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada

TV8’de yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler, 23 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına topladı. Birleşme partisi öncesi Dominik’te tansiyon yükselirken, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve ada konseyindeki oylama dikkat çekti.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 1

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım, eleme potasından uzak kalmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 2

Serhan’ın Mavi takıma geçmesiyle dengelerin değiştiği yarışmada, hız, denge ve atışların ön planda olduğu bir mücadele sergilendi.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 3

Nefes kesen karşılaşmanın finalinde, "en iyiler" mücadelesi için Nefise ve Nagihan parkura çıktı.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 4

Nagihan’ın aldığı kritik son sayı ile Mavi takım, dokunulmazlık oyununu 12-7’lik skorla kazanmayı başardı.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 5

Bu galibiyetle Mavi takım konseyde rahat bir nefes alırken, Kırmızı takım için tehlike çanları çalmaya başladı.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 6

SURVİVOR’DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELİRLENDİ

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, gecenin sonunda ada konseyinde toplandı.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 7

Yarışmacıların kendi aralarında yaptığı kritik oylama sonucunda, Survivor 2026’da haftanın 1. eleme adayı Lina oldu.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 8

Potaya giren ilk isim olan Lina, adada kalma mücadelesi için zorlu bir sürece girdi.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 9

22 MART’TA NELER OLMUŞTU? KİM ELENDİ?

Yarışmanın 22 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde ise büyük bir sürpriz yaşandı.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 10

Eleme düellosunda Engincan ile karşı karşıya gelen Serhan, mücadeleyi kaybederek normal şartlarda adaya veda edecekti.

Survivor’da kimsenin beklemediği ittifak: Serhan mavi takımda, Lina potada - Resim: 11

Ancak yapılan oylama ve yeni kural gereği Serhan, Mavi Takım’a geçerek Survivor hayatına devam etme şansı yakaladı.

