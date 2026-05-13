Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), protein kaynağı olan beyaz et ve yumurta sektöründeki son üretim rakamlarını paylaştı. Verilere göre, kümes hayvancılığı sektörü Mart ayını hareketli geçirdi; özellikle yumurta tarafında çift haneli büyüme kaydedildi.

YUMURTA ÜRETİMİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Mart ayında tavuk yumurtası üretimi, hem aylık hem yıllık bazda ivme kazandı.

Yıllık Artış: Yüzde 17,6

Aylık Artış: Yüzde 5,5

Toplam Üretim: 1 milyar 920 milyon 705 bin adet. Vatandaş pazarda ve markette "tanesi kaç lira oldu?" hesabını yaparken, üretimin yıllık bazda yaklaşık %18 artması dikkat çekti.

BEYAZ ETTE SINIRLI YÜKSELİŞ

Tavuk eti tarafında ise yumurta kadar keskin olmasa da artış devam ediyor.

Tavuk Eti Üretimi: 232 bin 63 ton (yüzde 0,2 artış).

Kesilen Tavuk Sayısı: 127 milyon 7 bin adet (yüzde 4,1 artış). Üretim miktarı bir önceki aya (Şubat) göre ise yüzde 1,9 oranında yükseldi.

YILIN İLK ÇEYREĞİ NASIL GEÇTİ?

Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek verileri, sektörün 2026 yılına hızlı başladığını kanıtladı. Geçen yılın aynı dönemine göre:

Yumurta üretimi: Yüzde 16,8 arttı.

Kesilen tavuk sayısı: Yüzde 4,3 arttı.

Tavuk eti üretimi: Yüzde 2,3 arttı.