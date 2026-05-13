İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile merkez ve taşra teşkilatındaki birçok yönetici kadrosuna ilişkin yeni kriterler getirildi.

Yeni düzenlemeyle il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve 112 Acil Çağrı Merkezi müdürü gibi kadrolara ilişkin atama şartları yeniden belirlendi.

MÜDÜR KADROLARINA 10 YIL ŞARTI

Yönetmeliğe göre bazı il müdürlüğü kadrolarına sınavsız atanabilmek için en az 10 yıllık hizmet süresi şartı getirildi.

İlçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü veya ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü olarak en az 3 yıl görev yapan personelin, gerekli toplam hizmet süresini tamamlaması halinde belirli il müdürlüğü kadrolarına atanabileceği belirtildi.

Ayrıca il basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü kadrolarına kurum içinden veya dışından sınavsız atama yapılabileceği kaydedildi.

TAYİN SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavıyla atanan personele yönelik yeni tayin şartı da yönetmeliğe eklendi.

Buna göre personel, atandığı görev yerinde en az 3 yıl fiilen görev yapmadan başka bir ile veya merkeze naklen atanamayacak. Sağlık, can güvenliği, becayiş ve şehit yakını olma gibi durumlar ise istisna kapsamında değerlendirilecek.

GÖREVDEN ALMA KRİTERLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmelikte dikkat çeken değişikliklerden biri de müdür kadrolarından alınacak personele yönelik oldu.

Mülkiye müfettişleri veya valiler tarafından hazırlanan raporlarda “müdürlük görevini yapamayacağı” değerlendirilen personelin başka kadrolara atanabilmesine imkan tanındı.

Ayrıca görev unvanını kaybeden personelin aynı göreve yeniden dönebilmesi için en az 5 yıl geçmesi ve olumlu değerlendirme raporu alınması şartı getirildi.

BAKANLIK DIŞINDAN ATAMA SINIRLANDI

Yeni düzenleme kapsamında bazı kritik müdür kadrolarına Bakanlık dışından naklen atama yapılmasının önü kapatıldı.

İl ve ilçe müdürlüğü ile şube müdürlüğü kadrolarına, daha önce bu görevlerde bulunup başka kuruma geçenler dışında dışarıdan atama yapılamayacağı belirtildi.