Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz kararları, iç piyasada altın, dolar ve kripto para birimlerini hareketlendirmeye devam ediyor.
Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek, yarım fiyatları ne kadar? Petrol ve gümüşte son durum
Küresel piyasalar, ABD’den gelen nisan ayı enflasyon verilerinin ardından adeta nefesini tuttu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamları, güvenli liman altın ve döviz kurlarında dengeleri değiştirdi. Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor.Züleyha Öncü
Ons Altın
Uluslararası piyasalarda ons altın, doların küresel ölçekte güç kazanmasıyla birlikte 4.699 dolar seviyesine gerileyerek yüzde4 -0,34'lük bir değer kaybı yaşadı.
Gram Altın
Serbest piyasada gram altın, yatırımcısının güvenli limanı olmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla gram altın 6.903 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Çeyrek Altın
Kapalıçarşı’da gram altın 6.861 TL sınırına çekilirken, çeyrek altın 11.360 TL'den alıcı buluyor.
Yarım Altın
Yarım Altın ise 22.493 TL seviyelerinden alıcı buluyor
Dolar ve Euro Cephesinde Son Durum
Döviz kurları, jeopolitik riskler ve enflasyon baskısıyla hareketli bir seyir izliyor. Dolar/TL paritesi güne yüzde 0,22’lik sınırlı bir yükselişle başlayarak 45,42 TL seviyesine ulaştı.
Euro
Avrupa kanadından gelen verilerle birlikte Euro ise 53,15 TL seviyelerine gerileyerek Türk Lirası karşısında yüzde -0,28 değer kaybetti.
Gümüş Yükselişte!
Altındaki düşüşe rağmen gümüş, yatırımcısına yüzsde 0,21 kazandırarak 86,73 TL seviyesinden işlem görüyor ve alternatif arayanların gözdesi olmayı sürdürüyor.
Bitcoin 81 Bin Dolar Sınırında
Kripto para piyasasının lokomotifi Bitcoin, 81 bin dolar seviyesindeki güçlü duruşunu koruyor. Anlık verilere göre 81.225 dolardan işlem gören lider kripto para birimi, yatay seyriyle bir sonraki büyük hareket için güç topluyor.
Brent Petrol
Enerji piyasalarında ise tansiyon düşmüyor. Orta Doğu’daki arz güvenliği endişeleriyle Brent petrol, ufak bir gevşemeyle 107,17 dolardan işlem görse de kritik 100 dolar barajının oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.