Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının üzerinden 10 yıl geçti.
Dürümlü katliamının üzerinden 10 yıl geçti: Acılar ilk günkü gibi
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK’lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 10 yıl geçti. Yakınlarını kaybeden aileler, acılarının hâlâ taze olduğunu söyledi.
Saldırıda yakınlarını kaybeden aileler, mezarlıkta bir araya gelerek hayatını kaybedenleri andı.
PKK mensupları, 12 Mayıs 2016’da Bingöl’ün Genç ilçesinde yol çalışması yapan bir firmaya ait kamyonu gasp ederek yaklaşık 15 ton patlayıcı yükledi.Teröristler daha sonra bomba yüklü araçla Sur ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi’ne geldi.
Köylülerin durumdan şüphelenmesi üzerine yaşanan tartışmanın ardından teröristler, takip edildiklerini anlayınca bomba yüklü kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdi. Patlamada aynı aileden 16 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.
“Unutmayacağız, unutturmayacağız”
Saldırının yıl dönümünde konuşan Çelebi Yaman, hayatını kaybedenlerin kardeşleri, kuzenleri ve amcası olduğunu belirterek, “Aradan 10 yıl değil 100 yıl da geçse biz onları unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi
“Bu acı içimizden çıkmayacak”
Yakınlarını kaybeden Mehmet Yaman ise, “Değil 10 yıl, 10 bin yıl geçse de bu acı içimizden çıkmayacak” ifadelerini kullandı.
Saldırıda yakınlarını kaybeden Şahin Güler de yaşamını yitirenlerin isimlerini çocuklarına verdiklerini belirterek, “Yeni doğan çocukların çoğunda bugün onların isimleri yaşıyor” diye konuştu.