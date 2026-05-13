İsrail’de bulunan antik Caesarea Maritima kentinde yürütülen arkeolojik kazılar, Roma dönemi ve İncil tarihine ilişkin dikkat çekici bulguları gün yüzüne çıkardı. Kazılarda ortaya çıkarılan “Pilatus Taşı” adlı yazıtın, İncil’de adı geçen Roma Valisi Pontius Pilatus’un varlığını doğruladığı belirtildi.

Tel Aviv’in kuzey kıyısında yer alan antik kentte yapılan çalışmalarda, Roma dönemine ait liman yapıları, saray kalıntıları, hipodrom, mahkeme alanları ve su kemerleri de ortaya çıkarıldı.

“PİLATUS TAŞI” DİKKAT ÇEKTİ

Kazıların en dikkat çeken bulgusu, antik tiyatro alanında bulunan bir kireçtaşı blok oldu. Üzerindeki yazıt nedeniyle “Pilatus Taşı” olarak adlandırılan eserde, Pontius Pilatus’un unvanının açık şekilde “Yahudiye Prefektüsü” olarak geçtiği ifade edildi.

Uzmanlara göre bu keşif, daha önce yalnızca dini metinler ve antik tarihçilerin kayıtlarında adı geçen Pilatus’un tarihsel varlığına ilişkin önemli bir fiziksel kanıt niteliği taşıyor.

ROMA DÖNEMİNE AİT YAPILAR ORTAYA ÇIKARILDI

Araştırmacılar, antik kentte Roma döneminin mühendislik gücünü gösteren büyük liman yapıları ve dalgakıran sistemlerinin yanı sıra valilik sarayı ile mahkeme alanlarını da tespit etti.

Ayrıca Havari Pavlus’un yargılandığı ve tutuklu kaldığı düşünülen yapıların da bölgede bulunduğu belirtildi.

İNCİL’E DAİR YENİ BULGULAR

Arkeologlar bölgede, M.S. 2’nci yüzyıla tarihlenen ve İncil ayetlerinden alıntılar içeren mozaikler keşfedildiğini açıkladı. Özellikle Pavlus’un mektuplarından bölümler taşıyan eserlerin, Yeni Ahit metinlerinin en eski fiziksel örnekleri arasında gösterildiği ifade edildi.

Uzmanlar, Caesarea Maritima’daki keşiflerin Roma tarihi ile kutsal metinler arasındaki bağlantıyı güçlendiren önemli bulgular arasında yer aldığını belirtiyor.