Türkiye, 2026-2035 dönemini “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan ederek aile yapısını korumaya odaklansa da, rakamlar değişimin önüne geçilemediğini gösteriyor. TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2008 yılında 4 kişi olan bir hanenin ortalama nüfusu, bugün 3 kişiye kadar düştü.

YALNIZLIK DALGA DALGA YAYILIYOR

Türkiye’de "tek kişilik hane" oranı, son 10 yılda yüzde 13,9’dan yüzde 20,5’e fırladı. Özellikle Gümüşhane, yüzde 32,7 ile yalnız yaşamın en yaygın olduğu il olarak kayıtlara geçti. Geniş ailelerin oranı yüzde 13,5’e kadar gerilerken, toplumun büyük bir kesimi artık tek çekirdek aile modelinde ya da tek başına yaşamayı tercih ediyor.

TEK EBEVEYNLİ AİLELERDE ÜRKÜTEN ARTIŞ

Boşanmaların ve toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak tek ebeveynli ailelerin sayısı da hızla artıyor. 2014’te yüzde 7,6 olan bu oran, 2025 itibarıyla yüzde 11,3’e yükseldi. Bu hanelerin büyük çoğunluğunu (yüzde 8,5) çocuklarıyla tek başına hayat mücadelesi veren anneler oluşturuyor.

GENÇLER EVLENEMİYOR, YAŞLILAR YALNIZLAŞIYOR

Verilerdeki en çarpıcı detaylardan biri de 25-29 yaş grubundaki gençlerin durumu oldu. Bu yaş grubundaki hiç evlenmemiş gençlerin yüzde 70’i hala anne ve babasıyla yaşamak zorunda kalıyor. Öte yandan, tek başına yaşayan yaşlı birey sayısı 1,8 milyonu aşarken, bu kişilerin yüzde 73,5’ini kadınlar oluşturuyor.

GENİŞ AİLE DEMEK YOKSULLUK DEMEK!

TÜİK verileri, ekonomik krizin aile tiplerine göre faturasını da çıkardı. Türkiye genelinde yoksulluk oranı yüzde 20,6 iken, bu oran geniş ailelerde yüzde 27,1’e kadar yükseliyor. Nüfusun yüzde 28,8’i ise çatı akması, nemli duvarlar ve çürümüş pencereler gibi sağlıksız konut koşullarında yaşam savaşı veriyor.

MUTLULUĞUN ADRESİ YİNE DE AİLE

Tüm bu sarsıntılara rağmen, Türk insanı için en büyük teselli kaynağı yine aile oldu. Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre bireylerin yüzde 69’u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade etti. Ancak 2025 yılında kesinleşen boşanma davalarıyla 191 bin çocuğun velayet sürecinden etkilenmiş olması, madalyonun diğer yüzündeki acı tabloyu hatırlatıyor.