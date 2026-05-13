Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün “Casusluk” Davası kapsamında bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. Savunmasını tamamlayan dört isim hakkında duruşma savcısı tutukluluklarına ilişkin mütalaasını açıkladı. Buna göre savcı, İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün’ün tutukluluğunun devamını talep etti

10.25 "BU İDDİANAME HUKUK CİNAYETİDİR"

Mütalaaya karşı savunma yapmak için kürsüye gelen Ekrem İmamoğlu, “Bu iddianame hukuk cinayetidir. Talimat doğrultusunda her şeyi yapabilecek kişilerdir” dedi.

İmamoğlu, “İddia makamının ipe un sereceğini tahmin ediyordum. Benim için fark eden bir şey yok. Aynı kara düzen devam etmektedir. İddia makamı siyasi iktidara bağlı bir ofis gibi çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

10.20 MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı tutukluluklara ilişkin ara mütalaasını açıkladı.

İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün’ün tutukluluğunun devamını talep etti.