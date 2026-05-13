Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomideki dengelerin iyice hassaslaştığı bir dönemde Mart 2026 dönemine ait dış ticaret endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, ihracatta "değer" artarken "hacim" kaybının yaşandığı çelişkili bir tabloyu işaret ediyor.

FİYATLAR ZİRVEDE, SATIŞLAR DİPTE

İhracat birim değer endeksindeki yüzde 12,3’lük artış, Türk mallarının yurt dışına daha yüksek fiyattan satıldığını gösterse de bu durum bir başarıdan ziyade artan maliyetlerin sonucu olarak görülüyor. Alt kalemlerdeki ürkütücü artışlar dikkat çekti:

Yakıtlar: Yüzde 33,3 artış

Ham Maddeler: Yüzde 15,4 artış

Gıda, İçecek ve Tütün: Yüzde 11,7 artış

Ancak fiyatlardaki bu artış, talepte sert bir düşüşü beraberinde getirdi. İhracat miktar endeksi toplamda yüzde 16,7 azalarak son dönemin en büyük kayıplarından birini yaşadı. Özellikle gıda ihracatındaki yüzde 15,7’lik miktar kaybı, dış pazarlarda Türk ürünlerinin yerini rakiplerine bıraktığı endişesini güçlendirdi.

İTHALAT TAM GAZ: YAKITTA FİYAT DÜŞTÜ, MİKTAR ARTTI

İthalat tarafında ise birim değer endeksi yüzde 6,3 yükselirken, miktar endeksi sınırlı da olsa (%1,8) artış gösterdi. Dikkat çeken detay ise yakıtta yaşandı: İthal yakıtın birim fiyatı %2,7 düşerken, miktar bazında ithalat yerinde saydı. Bu durum, enerji faturasındaki hafiflemeye rağmen sanayi üretimindeki durgunluğun işareti olarak yorumlandı.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE SERT DÜŞÜŞ: MART AYI KAYIP AYI OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler, tablonun vahametini daha net ortaya koyuyor:

Şubatta 138,2 olan ihracat miktar endeksi, Mart'ta yüzde 4,7 düşerek 131,7’ye indi.

Geçen yılın Mart ayına göre takvim etkisinden arındırılmış ihracat miktar kaybı ise yüzde 18,3 gibi devasa bir rakama ulaştı.

İhracat birim değerinin ithalat birim değerine bölünmesiyle elde edilen dış ticaret haddi, geçen yılın aynı ayına göre 4,9 puan artarak 92,5’e yükseldi.