Haftanın dizisi: TRT 1’de ekran yolculuğuna başladığı haftadan itibaren reytinglere damga vuran ‘Taşacak Bu Deniz’, Kurban Bayramı tatili haftasında kendi gününde yeni bölümü yayınlanan tek dizi olarak dikkat çekerken zirvedeki yerini korudu. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı ‘Taşacak Bu Deniz’, haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Cuma günü (5 Haziran) sezon finali yapacak olan dizi, aldığı reyting kadar oyuncuların gösterdiği performanslarla sosyal medyada da çok konuşuldu.

Oflu Hoca, define avına çıkıyor

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın yaptığı, senaryosunu Yılmaz Okumuş, Eyüp Altınışık, Cihan Deniz ve Tolga Üyken’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin gibi isimlerin olduğu ‘Oflu Hoca 6: Define’, toplamda 40 bin 445 kişi izledi.

22 Mayıs’ta vizyona giren Greenart Group imzalı film, kapanmak üzere olan bir öğrenci yurdunu kurtarmaya çalışan Oflu Hoca’nın, İdris’in eline geçen Pontus hazinesine ait haritayla define avına çıkmasını anlatıyor.

Berkay’dan ‘Aslanlar Doğuyor’

Haftanın şarkısı: Berkay, yazın ritmini belirleyecek yeni çalışması ‘Aslanlar Doğuyor’u Avrupa Müzik ve Hiperaktif Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sinan Akçıl’a ait şarkının düzenlemesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Berkay’ın yıllardır dinleyicisiyle kurduğu güçlü duygusal bağı bu kez daha sert, daha iddialı ve daha özgüvenli bir yerden yansıtan şarkı, yüksek temposu, modern melodisi ve kısa sürede hafızalara kazınan nakaratıyla dikkat çekiyor.

Tarihin sessiz tanıkları konuşuyor

Haftanın kitabı: Araştırmacı yazar Mustafa Akıllı, ‘Bir Osmanlı Fantezisi’ üçlemesinin ikinci kitabı olan ‘Düztaban’ı Telos Yayıncılık etiketiyle yayımladı.

Kitap, yalnızca tarihsel bir anlatı değil; aynı zamanda insanlık tarihinin değişmeyen güç ilişkilerine, sömürü düzenine ve insanın insan üzerindeki tahakkümüne dair sert bir toplumsal hafıza metni niteliği taşıyor. Yazar, Osmanlı’daki ‘Esir Haneler’ üzerinden kurduğu anlatıyla yalnızca geçmişi anlatmıyor; bugünün dünyasına da güçlü göndermeler yapıyor. Çocuk işçiliği, kadın sömürüsü, sistematik şiddet, insan ticareti ve toplumsal çürüme gibi evrensel meseleler roman boyunca metaforik bir dille yeniden sorgulanıyor.