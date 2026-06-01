Türk Televizyon Tarihi’nde bir döneme damga vuran yaz dizileri, birkaç yıl aradan sonra yeniden geri dönüyor. Televizyon kanalları; gençlik, mahalle ve romantik dram türündeki projeleri peş peşe seyirciyle buluşturacak.

Son 3 sezonda neredeyse yok denecek kadar az sayıda yaz dizisi vardı. Bunda elbette yükselen maliyetler etkili oldu. Bu yıl, 4 yeni dizi izleyiciyle buluşacak. Dün akşam, başrollerinde Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’un yer aldığı yaz döneminin ilk dizisi ‘Daha 17’nin ekran yolculuğu başladı. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı ‘Doğanın Kanunu’ (Star TV) ise, 10 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelecek. Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolünde olduğu ‘Muhtemel Aşk’ (Show TV) da yakında yayında olacak. Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap’ın paylaştığı ‘Altı Üstü İstanbul’ (atv) da yine yaz sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

Bakalım, yaz dizileri nasıl bir sezon geçirecek? Bekleyip göreceğiz. Şimdiden yolları açık olsun.

Ferzan Özpetek’ten yeni film geliyor

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yeni projesi ‘İyi Günde Kötü Günde- For Better and For Worse’ için hazırlıklarını tamamladı.

Usta yönetmen, yeni filmi için yaz aylarında İtalya’da sete çıkmaya hazırlanıyor. Aile ilişkileri, duygusal kırılmalar ve insan ruhunun derinliklerine odaklanan yapım, komedi-drama türünde izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Ferzan Özpetek’in Gianni Romoli ve Silvia Ranfagni ile birlikte yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Vanessa Scalera başrolde yer alırken ayrıca Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier ve Geppi Cucciari de bulunuyor.

Vision Distribution’ın yapımcılığını üstlendiği filmin, uluslararası satışını ise RAI Cinema International Distribution yapacak.

İstanbul’un kalbinde iki dünya mirası

Tarihi Yarımada’yı 360 derece gören, Beyoğlu Tünel Meydanı’nın en güzel yapılarından Metrohan’ın yeni sergisi ‘Bir Yaka, İki Hikâye: Süleymaniye ve Zeyrek, Dünya Mirası Alanlarında Yaşam’, sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) ortaklığında hayata geçirilen sergi, Süleymaniye ve Zeyrek mahallelerinin 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesine temel olan ahşap konut dokusunu ve 50 yıllık belgeleme serüvenini odağına alıyor. Disiplinlerarası bir yaklaşımla hazırlanan sergi, iki tarihî alanın ortak kimliğini yaşayan dinamiklerini mirastan öğrenme temasıyla uluslararası bir platforma taşıyor.

Sergi, 20 Eylül’e kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Metrohan’ın üçüncü katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.