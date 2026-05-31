atv’nin yeni yarışma programı ‘Var mısın Yok musun’un ekran yolculuğu başladı.

Esra Erol’un sunumuyla izleyici karşısına çıkan program, Perşembe akşamı yayınlandığı ilk bölümde Total’de 2., AB’de 5. ve ABC1’de ise yine 2. sırada yer aldı. Cuma günü ise Total’de 5., AB’de 6. ve ABC’de yine 4. sırada kendine yer buldu. Esra Erol’un yıllardır gündüz kuşağında elde ettiği deneyim, yarışmanın ilk günlerde izleyici çekmesinde önemli rol oynamış gibi görünüyor. Şu an için Perşembe ve Cuma akşamları yayınlanacak program, ‘Taşacak Bu Deniz’in ve ‘Survivor’ın sezon finali, ‘Arka Sokaklar’ın ise final yapmasının ardından şimdilik rakipsiz kalacak. Bu da yarışmanın izlenme payını artırabilecek bir avantaj yaratabilir.

Programın asıl performansını değerlendirmek için ise birkaç haftalık reyting trendini görmek daha sağlıklı olacak. Eğer ilk haftalardaki seviyelerini korursa, atv adına yaz sezonunun öne çıkan yapımlarından biri haline gelebilir.

Manifest’ten globale doğru ilk adım

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, kariyerinin en önemli uluslararası adımını attı. Dünyanın en güçlü menajerlerinden biri olan ve starların dünya turnesinde imzası bulunan John Giddings ile Manifest’in global iş birliği resmen açıklandı.

Live Nation ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında global turnelerin şekillenmesinde üstlendiği rolle tanınan dünyanın en önemli müzik endüstrisi figürlerinden Giddings; kariyeri boyunca Madonna, Céline Dion, The Rolling Stones, David Bowie, Spice Girls ve Pharrell Williams gibi dünyanın en büyük yıldızlarıyla çalışarak global müzik sahnesinde belirleyici bir rol üstlendi.

Manifest ile yaptıkları bu anlaşma bugüne kadar bir Türk müzik grubunun kurduğu en güçlü uluslararası bağlantılardan biri olarak değerlendiriliyor.

Mahsun Şef, imza turnesine çıkıyor

Nesil Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan Mahsun Gökçur’un kaleme aldığı ‘Mahkûm’ kitabı, şimdi de Türkiye turnesiyle okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

İlham veren hayat hikâyesiyle büyük ilgi gören Mahsun Şef, imza günü kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde birçok şehirde okurlarıyla bir araya gelecek. Turnenin ilk durağı, 6 Haziran’da Bursa BKM olacak. Mahsun Gökçur, etkinlik kapsamında okurlarıyla buluşarak kitabını imzalayacak ve hayat hikâyesine dair sohbet gerçekleştirecek. Gastronomi dünyasındaki başarısının yanı sıra yaşam mücadelesiyle de dikkat çeken Mahsun Şef, özellikle gençlere ilham olmayı hedefliyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam edecek imza turnesinin yeni durakları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.