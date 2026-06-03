Google’a “çöp kamyonu faciaları” yazın; yüzlerce ölümlü kaza haberi göreceksiniz... Gün geçmiyor ki bir çöp kamyonu faciası yaşanmasın! İşte son haberler:

İSTANBUL – Bahçelievler- Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde 30 Mayıs'ta, Enver D'nin kullandığı 34 MDT 306 plakalı çöp kamyonu sokakta yürüyen Omran B'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omran B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Enver D, çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alındı.

ANTALYA: Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gödene Caddesi Mezbahane Kavşağı'nda, Kumluca Belediyesine ait 07 VHK 29 plakalı çöp kamyonu ile Hasan Aşkın'ın (18) kullandığı 07 CKZ 938 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ile arkasında yolcu olarak bulunan Bekir Sarpdağ (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşkın ve Sarpdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerinin ardından cenazeler, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Aşkın ve Sarpdağ'ın yakınları üzüntü yaşadı.

Çöp kamyonu sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

SAKARYA-Sapanca-Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi’nde Sapanca Belediyesi’ne ait çöp toplama kamyonu, çöp konteynerindeki boşaltma işleminin ardından yeniden hareket ettiği sırada, kör noktada kalan yayaya çarptı.

Kazada ağır yaralanan 31 yaşındaki Kübra Tiryaki kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden bir çocuk annesi Kübra Tiryaki, gözyaşları içinde toprağa verildi.

BURSA- Karacabey ilçesinde cumartesi pazarının dağılmasının ardından yaşanan feci kazada, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan 78 yaşındaki Mustafa Akman yaşamını yitirdi. Olay, saat 20.00 sıralarında Garipçe Mahallesi Ulu Camii’nin hemen yanında meydana geldi. Belediyeye ait çöp kamyonunu kullanan Hasan K. (54) geri manevra yaparken, iddiaya göre o sırada telefonla konuşan Mustafa Akman’ı fark etmedi. Kamyonun arka tekerleğinin altında kalan Akman’ı çevredekiler bağırarak uyardı ancak talihsiz adam kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Hasan K. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DENİZLİ-Denizli'de çöp kamyonunun çarptığı Atiye Kabaklı hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

BURSA-Bursa’da kontrolden çıkan çöp kamyonu, refüjü aşıp ters döndü. Kamyon sürücüsü yaralandı, kaldırımda duran vatandaş ise saniyelerle kurtuldu.

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Zengin semtlerde bu tür kazalar yaşanmıyor... Ya sokakta oynayan çocuk, ya pazarda dolaşan yaşlı bir vatandaş ya da veya çöp dökme alanında bir şeyler bulmaya çalışan bir kadın çöp kamyonunun altında kalarak ölüyor...

Böyle ucuz ölüm sebebi, kamu yöneticilerinin uzmanlığa değer vermemesinden olur. Ağır vasıta sürücülüğü tecrübe ister. Belediyeler ve onların iş verdiği temizlik şirketleri, ağır vasıta kullanacak personel alımında titiz davransa, bu kazaların hiçbiri olmayacak ama kimse üzerinde durmuyor. Bu işin kuralı yok demek ki... Çöp kamyonunun altında kalmak, Türkiye’de rutin bir ölüm sebebi...

Bu durum, hukukun, yönetenler tarafından da hiçe sayılmasından kaynaklanıyor. Hukuk devleti bütün ülkeye hâkim olsa, Antalya’da 17 yaşında bir çocuk, “gece saat 12.00 den sonra devlet biziz” diye mesaj atabilir mi?