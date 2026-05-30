Star TV’nin yaz dizisi ‘Doğanın Kanunu’nun yayın tarihi belli oldu. Dizi, ilk bölümüyle 10 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna çıkacak.

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı dizinin hikâyesine ve renkli dünyasına dair ipuçları veren tanıtımlar da büyük ilgi gördü. İstanbul’da başlayıp Urla’nın büyülü atmosferine uzanan hikâye, güçlü oyuncu kadrosu ve rengârenk dünyasıyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Peki, ‘Doğanın Kanunu’ reytinglerde ne yapar? Kış dönemindeki gibi güçlü rakipleri olmayacak. Yayına başladığı gün ‘Eşref Rüya’ ve ‘Kuruluş Orhan’ final yapacak. İki hafta ‘Survivor’ ile yarışacak. Daha sonraki haftalarda şu an için rakipsiz kalacak. İlk 3 bölümü sorunsuz atlatır, umut veren de bir reyting alırsa, yaz boyunca izleyebiliriz. Şimdiden yolu açık olsun.

Merve Dizdar’a Frankfurt’tan ödül

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 12-19 Haziran’da başlıyor.

Avrupa’daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde ‘Başarı Ödülü’nü bu yıl, 76. Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki Nuray karakteriyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçilen Merve Dizdar alacak. Bu ödülü alan ilk Türk oyuncu olarak büyük bir başarıya imza atan ve Türk Sinema Tarihi’ne adını altın harflerle yazdıran Merve Dizdar, geçtiğimiz yıllarda takvimi uymadığı için Frankfurt’a gidememişti.

Merve Dizdar, ödülünü bu yıl 18 Haziran akşamı Frankfurt’ta gerçekleştirilecek kapanış gecesinde festival başkanı Hüseyin Sıtkı’nın elinden alacak.

Barınmak Karma Sergisi açıldı

Sanatın dönüştürücü gücünü hayvan hakları savunuculuğuyla buluşturan Barınmak Karma Sergisi, Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Hicran Aksöz’ün üstlendiği sergide 27 çağdaş sanatçı, izleyiciyi kentte birlikte yaşam, barınma hakkı ve türler arası dayanışma üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergide Özge Akdeniz, Ozan Atalan, Vahap Avşar, Melis Baçaru, Beyza Boynudelik, Cins, Yağmur Çalış, Bekir Dindar, Alea Pınar Du Pre, Çağdaş Erçelik, Arzu Ertekin, Güler Güçlü, Osman Gültepe, Seydi Murat Koç, Mehmet Sinan Kuran, Burak Kutlay, Gönül Nuhoğlu, Tuğba Öztopçu, Lebriz Rona, Ezgi Sandıkçı, Gonca Sezer, Nilüfer Şatana, Erkut Terliksiz, Cansu Yıldıran, Çiğdem Yıldırım, İpek Yücesoy ve Baysan Yüksel’in çalışmaları yer alıyor.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından gerçekleştirilen sergi, 31 Ağustos’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Müze Gazhane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.