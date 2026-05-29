atv’nin yeni dizisi ‘Altı Üstü İstanbul’un ilk tanıtımı izleyicisiyle buluştu.

Kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Cem Söküt, Sacide Taşaner gibi isimlerin yer aldığı dizinin fragmanı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İstanbul’un yukarıdan kusursuz görünen hayatlarıyla aşağıda büyüyen umudunu aynı hikâyede buluşturan dizinin görücüye çıkan tanıtımı, güçlü atmosferiyle dikkat çekti. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturduğu NTC Medya imzalı dizinin senaryosunu ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme alıyor.

‘Altı Üstü İstanbul’, İstanbul’un kenar mahallesinde yaşayan Emir’in (Rahimcan Kapkap) bir grup arkadaşıyla birlikte hayallerine ulaşma mücadelesini konu alıyor. Dizi, dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği dünyasıyla izleyiciyi İstanbul’un karmaşık sokaklarında sürükleyici ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

Göksel’den ‘Rüyaların İşi’ bir albüm

Göksel, 11 yıl aradan sonra uzun süredir üzerinde çalıştığı 10. stüdyo albümü ‘Rüyaların İşi’ni Soles Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğiyle yayınladı.

Albüm öncesinde yayımlanan ‘Alev Alev’ ve ‘Peki Öyle Olsun’, dinleyicilerden gördüğü yoğun ilgiyle ‘Rüyaların İşi’nin güçlü atmosferine dair ilk ipuçlarını vermişti. Duygusal anlatımı ve Göksel’in kendine özgü yorumuyla dikkat çeken şarkılar, dinleyiciyi albümün dünyasına hazırlayan güçlü birer ön durak oldu. 11 eserin yer aldığı ‘Rüyaların İşi’ albümü, Göksel’in bugüne kadarki en samimi ve en katmanlı işlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Aşkın, yalnızlığın, yüzleşmelerin ve zamanın ruhunu taşıyan albüm; güçlü sözleri, zengin müzikal atmosferi ve sanatçının duygu yüklü yorumuyla dinleyicide derin bir iz bırakıyor.

Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor

Cumhuriyetin erken dönemlerinde bilim, sanat, siyaset alanlarında öne çıkmış, Türkiye, Almanya ve Avusturya’dan altı kadını sahne ışıklarına getiren Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor Sergisi, Ataköy Baruthane’de açıldı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı onuruna Müge Cengizkan ve Ali Cengizkan’ın küratörlüğünde hazırlanan sergi, İstanbul’da İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor.

Halet Çambel, Mualla Eyüboğlu Anhegger, Semiha Berksoy, Erna Eckstein Schlossmann, Marianne Laqueur ve Margarete Schütte-Lihotzky’nin ilham veren öykülerini anlatan sergi, 29 Kasım’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Baruthane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.