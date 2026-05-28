Haftanın dizisi: TRT 1’de ekrana gelen ‘Teşkilat’, en güçlü rakibi ‘Çirkin’in geçen hafta sezon finali yapmasının ardından yokluğunu fırsata çevirdi.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün paylaştığı dizi, haftanın en yüksek artışını (0.86) gerçekleştirerek 5.95 reytingle kendi gününde yeniden liderlik koltuğuna oturdu. ‘Teşkilat’, aldığı reyting kadar oyuncu performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşuluyor.

Babaevinde kanlı lanetin büyüsü

Haftanın filmi: Alper Mestçi’nin hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda Özenç Eren Yelçi, Burcu Almeman, Nusret Şenay gibi isimlerin yer aldığı Türk Sineması’nın en uzun seri yapımı ‘Siccin 9’, toplamda 161 bin 408 kişi tarafından izlendi.

15 Mayıs’ta vizyona giren Muhteşem Film imzalı yapım, geçmişte işlenen bir cinayetin ardından başlatılan yasaklı bir büyünün, babasını hiç tanımayan Cemal’in babaevine dönmesiyle birlikte nesiller boyu sürecek kanlı bir laneti serbest bırakmasını anlatıyor.

Çağatay Akman’dan duygusal dönüş

Haftanın şarkısı: Kendine has tarzıyla milyonların gönlünde yer edinen Çağatay Akman, yeni şarkısı ‘Git Demedim’i Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Baran Kuş’a ait şarkının düzenlemesi Volkan Sönmez imzası taşıyor. Eserin klibinin yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ oturuyor.

Çağatay Akman, yeni şarkısıyla dinleyenlere hüzünlü bir aşk hikâyesinden kalanları özlem, yalnızlık ve pişmanlık duygularıyla aktarıyor. Duygusal atmosferiyle dikkat çeken eser, bitmiş bir aşkın ardından hissedilen yoğun duyguları ve kapanmayan yaraları dokunaklı bir dille anlatıyor.

‘Sakız Ağacının Gözyaşları’ çıktı

Haftanın kitabı: Gazeteci ve yazar Aynur Ayaz’ın yeni kitabı ‘Damla Sakızı-Sakız Ağacının Gözyaşları’, Telos Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı. Aynur Ayaz, yeni romanı ile okurunu Ege’nin serin sularında filizlenen, kökleri kadim topraklara uzanan epik bir sevdaya davet ediyor ve çağımızın en önemli edebî keşiflerinden biri olma yolculuğuna çıkarıyor.

Romanın kalbinde, Çeşme’nin bereketli topraklarında ‘Safiye’ olarak bilinen ama aslında Sakız Adası’nın ruhunu taşıyan ‘Sofia’ ile kalbi fırtınalarla dolu ‘Tayfun’un hikâyesi yer alıyor. Bu aşk, sadece iki insanın birbirine duyduğu tutku değil; geçmişin, kimliğin ve aidiyetin birbirine karıştığı bir varoluş mücadelesi. Bir yanda sakız bahçelerinin huzuru, diğer yanda nesiller boyu aktarılan sırların ağırlığı…