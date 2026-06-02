Yaz döneminin ilk dizisi olan ‘Daha 17’nin Kanal D’deki ekran yolculuğu başladı.

Dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 3.19 reytingle 3., AB’de aldığı 2.17 reytingle yine 3. ve ABC1’de aldığı 3.02 reytingle 2. sırada yer aldı. Başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’un paylaştığı dizi, başlangıç için ideal bir açılış yapmış. Reytinglere bakınca, çok da kötü bir sonuç değil. Gelecek için umut veriyor. Yeni bölüme kadar insanları sıkmadan tekrar bölümleri yayınlayarak izleyicinin işi sevmesi sağlanabilir. Aksi takdirde, birkaç bölüm sonra final kaçınılmaz olur. Dizinin yeni bölüm fragmanı reytinglerde yükseliş yaşanabileceğinin sinyallerini verdi. Ayrıca dizi, sosyal medyada da çok konuşulan işlerdendi.

Bakalım, ‘Daha 17’nin yeni bölümleriyle ilgili ne gibi gelişmeler olacak? Takipteyim.

Adana şivesiyle Hamlet sürprizi

12 Haziran’da vizyona girecek ‘Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer’in yayınlanan fragmanı kısa sürede milyonlara ulaşırken William Shakespeare’in ünlü eseri Hamlet’in Adana şivesiyle yeniden yorumlandığı sahneler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Filmde Mehmet Baba karakterine hayat veren Ali Sürmeli’nin Hamlet’i yazarken kaleminden dökülen kelimeler, Shakespeare ve Adana kültürünü sıra dışı bir şekilde buluşturdu. Çekilen Hamlet sahnelerinde oyuncular ve teknik ekip arasında eğlenceli anlar yaşandı. Başrollerini İrfan Ballı, Onur Akbay, Serdar Saim Avcılar ve Melis Özçimen’in üstlendiği ‘Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer’ filminde eğlence ve adrenalin bir arada olacak.

Yapımcılığını Abdurrahman Akarsu’nun yaptığı filmin yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın üstlenirken senaryosunu ise Onur Dur ve Kadri Beran Taşkın birlikte kaleme aldı. 4 haftada çekimleri tamamlanan film için Mersin’de bir tatil köyü kapatıldı.

Raylar üzerinde dramatik bir yolculuk

Dalgakıran, yeni şarkısı ‘Makinist’i Tamar Records etiketiyle yayınladı. Sözleri Tunca Baran Bütün’e, müziği Dalgakıran’a ait şarkının düzenlemesi Orçun Ayata imzası taşıyor. Eser, grubun melodik zenginliğini ve teknik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor.

‘Makinist’, ayrılığın yarattığı o kaçınılmaz boşluk hissini tren ve yol metaforları üzerinden sinematik bir atmosferle işliyor. Şarkı, sessiz bir içsel hesaplaşma ile başlarken tutku dolu vokaller ve katmanlı düzenlemelerle görkemli bir finale doğru tırmanıyor. Makinist, grubun ikinci albümü ‘Olay Ufku’nun dördüncü single’ı olma özelliği de taşıyor.

Dinleyiciyi ‘iadesiz bir aşkın’ son seferine davet eden Dalgakıran, bu çalışmasıyla sadece bir şarkı değil, raylar üzerine kurulu bir hikâye sunuyor.