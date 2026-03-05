İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran’daki savaş ve bölgeye yayılan saldırılarla ilgili olarak, “Çatışmanın genişlemesini kesinlikle önlemek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda’nın önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni korumak amacıyla deniz unsurları göndereceğini duyurdu.

PARLAMENTO’DA İRAN OTURUMU

Tajani ve Crosetto, İtalya Parlamentosu Genel Kurulu’nda milletvekillerine İran’daki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Tajani, İtalya’nın Orta Doğu’daki tansiyonu düşürmek için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve İran ile temas kanallarını açık tuttuğunu belirtti. Bölgedeki saldırıların askeri hedeflerin ötesine geçerek konutları ve diplomatik misyonları da kapsadığını söyleyen Tajani, Körfez ülkeleri ve Azerbaycan’ın da hedef alındığını ifade etti.

NATO hava savunma sistemlerinin Türk hava sahasını tehdit eden bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini hatırlatan Tajani, Kıbrıs’taki bir İngiliz üssünün pistinin de İran’a ait bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu aktardı. “Sürekli değişen bu tabloda çatışmaların genişleme riski somut bir şekilde mevcut” diyen Tajani, taraflara itidal çağrısı yaptı.

İtalya’nın temel yaklaşımının gerilimi azaltmak olduğunu vurgulayan Tajani, İran’ın nükleer silah ve gelişmiş füze sistemleri edinmesinin İsrail, bölge ve Avrupa açısından varoluşsal bir tehdit oluşturacağını dile getirdi.

100 BİN İTALYAN ETKİLENDİ

Tajani, kriz bölgesinde bulunan yaklaşık 100 bin İtalyan vatandaşının doğrudan ya da dolaylı olarak gelişmelerden etkilendiğini belirterek, riskli bölgelerden tahliye talebinde bulunanların sayısının 10 bine ulaştığını açıkladı.

SAVUNMA SEVİYESİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Savunma Bakanı Crosetto ise İran’ın misilleme saldırıları sonrası İtalya’nın hava savunma ve balistik füze savunma seviyesini en üst düzeye yükselttiğini söyledi. NATO ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirten Crosetto, “Her şeyi bekleyebiliriz ve her şey mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

Crosetto ayrıca, İran’ın saldırılarına maruz kalan Körfez ülkelerine hava savunma sistemleri sağlanacağını, İspanya ile birlikte Güney Kıbrıs’a destek verileceğini ve dört ülkenin deniz unsurlarının bölgeye konuşlandırılacağını doğruladı.

Bakan, bölgede görev yapan yaklaşık 250 İtalyan askerinin de Suudi Arabistan’a sevk edildiğini açıkladı.