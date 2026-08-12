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Irak'taki Musul Barajı, 3,2 kilometreyi bulan uzunluğuyla bölgenin en dikkat çekici mühendislik yapılarından biri olurken, üzerine inşa edildiği zemin nedeniyle mühendislik açısından ciddi sorunlar barındırıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre barajın temeli, suyla temas ettiğinde zaman içerisinde çözünebilen alçıtaşı (jips), anhidrit, marn ve kireçtaşı katmanlarından oluşan bir zeminin üzerine kuruldu.

Bu özellik, barajın güvenliği açısından sürekli takip ve müdahale gerektiren bir süreci beraberinde getiriyor.

MİLYARLARCA METREKÜPLÜK SU ZEMİNİ ETKİLİYOR

Musul Barajı'nın arkasında milyarlarca metreküp su bulunuyor. Suyun, zemindeki kayaçların içinde bulunan çatlaklardan sızması ise zamanla çözünebilen minerallerin uzaklaşmasına neden olabiliyor.

Bu süreç sonucunda baraj temelinin altında boşluklar oluşması ve zeminin bazı bölümlerinde oturmalar meydana gelmesi riski bulunuyor.

Dolayısıyla barajın temelindeki kayaçların suyla etkileşimi, yapının uzun vadeli güvenliği açısından kritik önem taşıyor.

TEMEL SÜREKLİ ÇİMENTO İLE GÜÇLENDİRİLİYOR

Zemindeki risk nedeniyle Musul Barajı'nın altında çok sayıda sondaj kuyusu açılıyor.

Bu kuyular aracılığıyla temel içerisinde bulunan çatlak ve boşluklara çimento harcı pompalanıyor. Enjeksiyon yöntemiyle suyun kayaçların içerisine ilerlemesinin azaltılması ve oluşabilecek boşlukların doldurulması amaçlanıyor.

Ancak bu işlem, zeminin jeolojik yapısı nedeniyle tek seferlik bir çözüm olarak değerlendirilmiyor.

BARAJIN TEMELİ SÜREKLİ İZLENİYOR

Suyla çözünebilen kayaçların bulunduğu zemin, Musul Barajı'nda düzenli bakım ve kontrol çalışmalarını zorunlu kılıyor.

Bu nedenle temel içerisindeki hareketler ve olası su sızıntıları düzenli olarak takip ediliyor. Çimento enjeksiyonları da ihtiyaç duyulan bölümlerde tekrarlanarak zeminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Musul Barajı'nın karşı karşıya olduğu temel sorun, yapının uzunluğundan çok üzerine inşa edildiği kayaçların suyla temas ettiğinde zaman içerisinde çözünme özelliği taşıması olarak öne çıkıyor.