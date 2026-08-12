Karadeniz’in ‘yeşil altını’ için ilk adım: Yevmiye 3 bin lira: Çuvallar doluyor, horon tepiliyor

Arkadaşlarımızla buluşmuş oluyoruz. Güzel geçiyor, işini bilmeyene göre fındık toplamak sıkıcı geçiyor. Tabii zor ve meşakkatli oluyor. Zor olmayan bir şey yok ki. Akrabalara bir araya geliyoruz, fındık topluyoruz. Derler ki, 'Fındık ayında ölüler bile mezarlıktan çıkar, gelir çalışır.' Bizimki de o hesap oluyor işte.