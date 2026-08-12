Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı işverene bağlı iş yerlerinde farklı dönemlerde çalışan veya EYT ile emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam eden milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; ilk çalışma dönemine ait izin ücretleri ödenmiş veya izinler kullanılmış olsa dahi, ikinci dönemdeki yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde önceki kıdemin dikkate alınması gerektiğine hükmetti.

DAVA SÜRECİ: "İLK DÖNEMİN PARASINI ÖDEDİK, SIFIRDAN BAŞLAR" SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Dava, aynı işverene ait iş yerinde 9 Nisan 2015 – 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında aralıklı olarak çalışan bir işçi tarafından açıldı. Kullanılmayan izin sürelerinin eksik hesaplandığını belirten işçi, alacaklarının ödenmesini talep etti.

İŞVERENİN SAVUNMASI: İlk döneme ait tüm alacakların ödendiğini, verilen aranın ardından yeni projede işe başlatıldığını ve önceki dönemin parası ödendiği için ikinci dönem izin süresinin yeni baştan (sıfırdan) hesaplandığını savundu.

MAHKEME SÜRECİ: İş mahkemesi işçiyi haklı bulurken, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) ilk dönem tasfiye edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Yargıtay Son Noktayı Koydu: Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İstinaf kararını hatalı bularak bozdu.

YARGITAY: "ÖNCEKİ DÖNEM TASFİYE EDİLSE BİLE KIDEM DİKKATE ALINIR"

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi esasa ilişkin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Davacının ilk dönem çalışmasında yıllık izinlerini kullanması veya kullanmadığı yıllık ücretli izinlerin ücretlerinin ödenmesi, ikinci çalışma döneminde hak kazandığı yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde, ilk dönemdeki kıdemin dikkate alınmasını engellemez. Hal böyle olunca davacının ikinci çalışma döneminde hak kazandığı yıllık ücretli izin süresinin, ilk dönemdeki çalışma süresi de dikkate alınarak yazılı sonuca gidilmesi gerekir."

EYT'LİLER VE ARALIKLI ÇALIŞANLAR İÇİN SOMUT ÖRNEK

Yargıtay'ın bu kararı, özellikle EYT yasasından yararlanarak emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçilerin izin haklarındaki tereddütleri tamamen ortadan kaldırdı.

ÖRNEK SENARYO:

Mart 2015 – Mart 2023 arasında çalışan bir işçi, EYT ile emekli olurken kıdem tazminatını ve kullanmadığı izin ücretlerini alıp ayrılmıştır.

İZİN HESABI NASIL YAPILACAK?

Bu işçi, emekli olduktan hemen sonra veya belirli bir süre sonra aynı işverende tekrar işe başladığında, izin süresi sanki ilk kez işe girmiş gibi 14 gün üzerinden değil; toplam kıdemi 5 yıldan fazla olduğu için yıllık 20 gün (50 yaş ve üzeri ise 20 günden az olamayacağı gibi kıdemine karşılık gelen haklar korunarak) üzerinden hesaplanacaktır.

İŞ KANUNU'NA GÖRE YILLIK İZİN HAKLARI VE KURALLARI

Asgari İzin Süreleri: 1-5 yıl arası kıdemde 14 günden; 5 yıldan fazla 15 yıldan az kıdemde 20 günden; 15 yıl ve üzeri kıdemde 26 günden az olamaz. (Yeraltı işlerinde bu sürelere 4'er gün eklenir).

Yaş Sınırı İstisnası: 18 yaş ve altı ile 50 yaş ve üzerindeki çalışanlara verilecek yıllık izin süresi 20 günden az olamaz.

Çalışırken İzin Parası Ödenemez: Kullanılmayan izin ücretleri ancak iş akdi sona erdiğinde (istifa, kovulma veya emeklilik) ödenir. Çalışma devam ederken izin parasının ödenmesi kanunen geçersizdir.

