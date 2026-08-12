Gökyüzü ile yeryüzü arasında hasat başladı: Kilosu çeyrek altında pahalı

Bu yıl kaya balının fazla olduğunu belirten Yıldız, “Kayalara inip doğal kaya balı çıkarıyoruz. Bu sene aşırı şekilde kaya balı var. Günde 2-3 tane yuva açmaya çalışıyorum. Bazen çok yüksek olduğu için yetiştiremiyoruz ama yüksekliğin fazla olmadığı yerlerde 2-3 tane birden açmış oluyoruz.