Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Burdur sınırları içerisindeki su alanlarında yeni bir çalışma tamamlandı. Program doğrultusunda Tefenni ilçesinde yer alan Çaylı Göleti ile Karamanlı Baraj Gölü'ne çok sayıda yavru sazan salımı yapıldı.

Ekosistemdeki canlı çeşitliliğini korumak ve iç sulardaki balık popülasyonunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen süreç, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda yürütüldü. Çalışmada kullanılan sazan yavruları, Kepez Üretim Tesisleri'nde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca üretilerek bölgeye sevk edildi.

Göl ve göletlere aktarılan, ağırlıkları 8 ile 10 gram arasında değişen yavru balıkların, doğal ortamlarında ortalama 1 ila 2 senelik süreçte yasal avlanma sınırı olan 40 santimetreye erişmesi öngörülüyor. Gerçekleştirilen bu hamleyle bölgedeki doğal canlı stoklarının takviye edilmesi ve özellikle olta balıkçılığının geleceğe güvenle aktarılması hedefleniyor.

Sahada yürütülen faaliyetlerin başarıya ulaşması ve beklenen verimin elde edilmesi adına, hem ticari hem de amatör olarak balıkçılık yapan kişilerin belirlenen kurallara tam uyum sağlaması gerektiği bildirildi. Av yasaklarına, yasal boy limitlerine, avlanma araçlarına ve yasak bölgelere dikkat edilmesinin ekosistemin sürekliliği için hayati önem taşıdığı aktarıldı. Bırakılan balıkların popülasyonunu koruyabilmesi için en az bir defa üremelerine imkan tanınmasının, sürdürülebilir balıkçılık anlayışının temelini oluşturduğu vurgulandı.