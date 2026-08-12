Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil

Çin pazarında geçici teşviklerle yaklaşık 9 bin 250 dolardan (yaklaşık 430 bin TL) satılan mevcut Beta T1'in, batarya değişimli yeni sürümüne ait resmi satış bedeli henüz duyurulmadı. Ancak markanın diğer araçlarındaki fiyat politikası bu konuda fikir veriyor.