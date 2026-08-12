Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil

Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil

Çinli otomobil üreticisi Arcfox, Beta T1 modeline ekleyeceği batarya değişim teknolojisi ve batarya kiralama modeliyle elektrikli araç fiyatını 335 bin TL seviyesine düşürmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 1

Çinli otomotiv markası Arcfox, elektrikli araç kullanıcılarının karşılaştığı yüksek maliyet ve uzun şarj sürelerine çözüm sunacak yeni bir adım atıyor.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 2

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na (MIIT) sunulan belgelere göre şirket, Beta T1 modelinin bataryası dakikalar içinde yenilenebilen özel bir versiyonunu geliştirmek için kolları sıvadı.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 3

Hazırlanan yeni versiyonda batarya üreticisi CATL imzalı "Choco-SEB" batarya değişim sistemi yer alacak.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 4

Bu teknoloji sayesinde sürücüler, araçlarını şarj etmek için uzun zaman harcamak yerine değişim istasyonlarına giderek tükenen bataryayı yenisiyle birkaç dakika içinde değiştirebilecek.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 5

Söz konusu modelin en belirgin avantajlarından biri de bataryanın araçtan bağımsız olarak sunulması olacak.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 6

Sürücüler ilk alımda batarya için yüksek bedeller ödemek yerine bataryayı kiralama seçeneğini değerlendirebilecek.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 7

Peşin alım maliyetini ciddi oranda aşağı çeken bu yöntemde, kullanıcılar batarya kullanımı için periyodik kiralama bedeli ödeyecek.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 8

Çin pazarında geçici teşviklerle yaklaşık 9 bin 250 dolardan (yaklaşık 430 bin TL) satılan mevcut Beta T1'in, batarya değişimli yeni sürümüne ait resmi satış bedeli henüz duyurulmadı. Ancak markanın diğer araçlarındaki fiyat politikası bu konuda fikir veriyor.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 9

Daha önce Beta S3 modelini bataryalı olarak 11 bin 820 dolara satan şirket, bataryasız kiralama seçeneğinde fiyatı 8 bin 860 dolara (423 bin TL) kadar çekmişti.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 10

Aynı sistemin Beta T1'e uyarlanması durumunda, aracın giriş fiyatının 7 bin dolar seviyelerine, yani güncel kurla yaklaşık 335 bin TL'ye gerilemesi öngörülüyor.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 11

Mevcut serisinde 350 km ve 450 km menzil opsiyonları sunan ve ilerleyen süreçte 550 km menzilli seçeneği de yelpazeye eklemeyi planlayan modelin, teknik yapısını büyük oranda koruması bekleniyor.

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Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil - Resim: 12

Yeni batarya değişimli versiyonun öne çıkan teknik detayları ise şu şekilde:

Motor Gücü: 95 kW (Yaklaşık 129 beygir güç)

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Azami Hız: 150 km/s

Batarya Tipi: CATL üretimi LFP batarya

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Boş Ağırlık: Yaklaşık 1.555 kg

Boyutlar: 4.375 mm uzunluk, 1.860 mm genişlik, 1.572 mm yükseklik

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Aks Mesafesi: 2.770 mm

Kapasite: 5 kişilik oturma alanı

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Kompakt ölçülerine rağmen geniş bir iç hacim sunan model, özellikle şehir içi günlük kullanımlarda ekonomik bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

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