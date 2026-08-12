Çinli otomotiv markası Arcfox, elektrikli araç kullanıcılarının karşılaştığı yüksek maliyet ve uzun şarj sürelerine çözüm sunacak yeni bir adım atıyor.
Şarj derdine son: 335 bin TL’ye elektrikli otomobil
Çinli otomobil üreticisi Arcfox, Beta T1 modeline ekleyeceği batarya değişim teknolojisi ve batarya kiralama modeliyle elektrikli araç fiyatını 335 bin TL seviyesine düşürmeyi hedefliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na (MIIT) sunulan belgelere göre şirket, Beta T1 modelinin bataryası dakikalar içinde yenilenebilen özel bir versiyonunu geliştirmek için kolları sıvadı.
Hazırlanan yeni versiyonda batarya üreticisi CATL imzalı "Choco-SEB" batarya değişim sistemi yer alacak.
Bu teknoloji sayesinde sürücüler, araçlarını şarj etmek için uzun zaman harcamak yerine değişim istasyonlarına giderek tükenen bataryayı yenisiyle birkaç dakika içinde değiştirebilecek.
Söz konusu modelin en belirgin avantajlarından biri de bataryanın araçtan bağımsız olarak sunulması olacak.
Sürücüler ilk alımda batarya için yüksek bedeller ödemek yerine bataryayı kiralama seçeneğini değerlendirebilecek.
Peşin alım maliyetini ciddi oranda aşağı çeken bu yöntemde, kullanıcılar batarya kullanımı için periyodik kiralama bedeli ödeyecek.
Çin pazarında geçici teşviklerle yaklaşık 9 bin 250 dolardan (yaklaşık 430 bin TL) satılan mevcut Beta T1'in, batarya değişimli yeni sürümüne ait resmi satış bedeli henüz duyurulmadı. Ancak markanın diğer araçlarındaki fiyat politikası bu konuda fikir veriyor.
Daha önce Beta S3 modelini bataryalı olarak 11 bin 820 dolara satan şirket, bataryasız kiralama seçeneğinde fiyatı 8 bin 860 dolara (423 bin TL) kadar çekmişti.
Aynı sistemin Beta T1'e uyarlanması durumunda, aracın giriş fiyatının 7 bin dolar seviyelerine, yani güncel kurla yaklaşık 335 bin TL'ye gerilemesi öngörülüyor.
Mevcut serisinde 350 km ve 450 km menzil opsiyonları sunan ve ilerleyen süreçte 550 km menzilli seçeneği de yelpazeye eklemeyi planlayan modelin, teknik yapısını büyük oranda koruması bekleniyor.
Yeni batarya değişimli versiyonun öne çıkan teknik detayları ise şu şekilde:
Motor Gücü: 95 kW (Yaklaşık 129 beygir güç)
Azami Hız: 150 km/s
Batarya Tipi: CATL üretimi LFP batarya
Boş Ağırlık: Yaklaşık 1.555 kg
Boyutlar: 4.375 mm uzunluk, 1.860 mm genişlik, 1.572 mm yükseklik
Aks Mesafesi: 2.770 mm
Kapasite: 5 kişilik oturma alanı
Kompakt ölçülerine rağmen geniş bir iç hacim sunan model, özellikle şehir içi günlük kullanımlarda ekonomik bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.