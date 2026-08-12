Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurdun kuzey ve doğusunda sağanak etkili olacak. Samsun ve Ordu’da kuvvetli yağış beklenirken Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 5

12 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 6

MARMARA
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 7

BURSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 8

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 9

DENİZLİ 26°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 10

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 11

ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık,

BURDUR 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 12

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

12 21
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 13

AKSARAY 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

13 21
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 14

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

14 21
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 15

BOLU 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

15 21
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 17

AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 18

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 19

ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu,

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - Resim: 21

DİYARBAKIR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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