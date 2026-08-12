AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek

12 Ağustos Çarşamba günü genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, termometrelerin öğle saatlerinde 32°C’ye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 23°C’ye gerileyerek gün içinde 9 derecelik bir fark oluşturması bekleniyor.