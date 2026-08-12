Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek

AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek

AKOM ile Meteoroloji, megakente yönelik güncel hava tahmin verilerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta yüksek nem ve bunaltıcı sıcakların hakim olduğu kentte, hafta ortasından itibaren etkisini artıracak poyraz rüzgarları serinlik getirecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 1

12 Ağustos Çarşamba günü genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, termometrelerin öğle saatlerinde 32°C’ye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 23°C’ye gerileyerek gün içinde 9 derecelik bir fark oluşturması bekleniyor.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 2

Nem oranının %40 ile %85 bandında seyredeceği günde deniz suyu sıcaklığı 24°C civarında ölçüldü.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 3

AKOM yetkilileri, kuzeyli yönlerden esecek ve hızı saatte 30-60 km’ye ulaşacak poyrazın zaman zaman fırtına boyutuna ulaşabileceğine dikkat çekti.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 4

Serin hava dalgasını bölgeye taşıyacak rüzgar sayesinde önümüzdeki günlerde aşırı sıcakların önüne geçilecek ve gündüz sıcaklıkları 30-32°C aralığında dengelenecek.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 5

HAFTA SONU YEREL SAĞANAK GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

Hafta ortasından itibaren düşüş eğilimine giren sıcaklıklar Cuma gününden itibaren 27-28°C seviyelerine çekilecek.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 6

Cumartesi ve Pazar günleri ise kent genelinde yerel yağmur geçişleri öngörülüyor.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 7

13 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık (22°C / 31°C) – Yağış beklenmiyor.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 8

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu ve açık (20°C / 28°C) – Yağış beklenmiyor.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 9

15 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (20°C / 27°C) – Yağış miktarı: 1-4 kg/m²

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 10

16 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (20°C / 27°C) – Yağış miktarı: 2-5 kg/m²

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 11

17 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu (20°C / 28°C) – Yağış beklenmiyor.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 12

18 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık (21°C / 30°C) – Yağış beklenmiyor.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 13

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 14

Bugün Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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AKOM gün gün uyardı: Sağanak yağış geliyor: Sıcaklık 9 derece birden düşecek - Resim: 15

Yağışların özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın sertleşeceği (40-60 km/saat) bildirildi.

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