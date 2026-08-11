Kaynak: İHA

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle Baraj Gölü İçme Suyu Havzası içerisinde bir aracın suya sokularak köpükle yıkandığı görüntüler üzerine inceleme başlattı.

DİSKİ'den yapılan açıklamada, Dicle Baraj Gölü'nün, Diyarbakır kent merkezi ile Ergani, Eğil ve Dicle ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan stratejik bir kaynak olduğu belirtildi. Açıklamada, Yaklaşık 634 kilometrekarelik havzanın korunması amacıyla DİSKİ tarafından izleme, bilgilendirme ve denetim çalışmaları yürütülmektedir. DİSKİ, havza güvenliğini artırmak amacıyla dijital takip ve bilgilendirme uygulamalarından da yararlanmaktadır. Havza sahasına giriş yapan kişilere, içme suyu kaynağının korunmasına yönelik yasak ve kuralları hatırlatan bilgilendirme SMS'leri gönderilmektedir. İçme suyu havzalarında suyun niteliğini olumsuz etkileyebilecek atık ve atıksuların bırakılması mevzuatla yasaklanmıştır. Bu kapsamda bir aracın baraj gölüne sokularak köpük ve fırçayla yıkanması, içme suyu kaynağının korunmasına ilişkin hükümlere aykırı bir durum oluşturmaktadır. DİSKİ ekipleri, olayla ilgili teknik inceleme başlatmıştır. Kullanılan malzemeler, oluşan kirlilik riski ve faaliyetin su kaynağı üzerindeki etkisi değerlendirilecek; ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. Çevre mevzuatı kapsamında yetkili makamların görev alanına giren yaptırım gerektiren hususlar ise ilgili kurumlara bildirilecektir. DİSKİ, içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla denetim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürecektir. Çünkü Dicle Baraj Gölü yalnızca bir su kütlesi değil, yüz binlerce insanın günlük yaşamında kullandığı içme suyunun kaynağıdır. Bu kaynağın korunması ortak sorumluluktur" denildi.