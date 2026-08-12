Nihat Kahveci Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı: Hedef şampiyonluksa bütün sezon onunla geçmez

Kerem Aktürkoğlu: Milli futbolcunun hırsını ve savunma katkısını takdir eden yorumcu, "Kerem’in mücadelesine ve hırsına hiçbir şey diyemem. Ancak ofansif anlamda beklentilerin altında kaldı. Yine de 'gitsin' denilecek bir durum yok, hoca da bu mücadelesi nedeniyle onu sahada tutuyor" dedi.