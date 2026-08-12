UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.
Nihat Kahveci Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı: Hedef şampiyonluksa bütün sezon onunla geçmez
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı saf dışı bırakan Fenerbahçe, play-off turunda Olimpik Lyon ile eşleşti. Anderson Talisca'nın golüyle Avusturya'da da kazanan sarı-lacivertlilerin performansını ve kritik Lyon eşleşmesini ünlü yorumcu Nihat Kahveci değerlendirdi.Kaynak: Diğer
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol, 65. dakikada penaltı noktasından Anderson Talisca'dan geldi.
Bu golle birlikte Brezilyalı yıldız, sezondaki 4. resmi maçında 4. golüne ulaşarak formunu sürdürdü.
Fenerbahçe’nin tur atlamasının ardından play-off’taki rakibi de netleşti. Sparta Prag'ı eleyen Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, temsilcimizin Şampiyonlar Ligi grupları öncesindeki son rakibi oldu.
NİHAT KAHVECİ’DEN EŞLEŞME VE KADRO DEĞERLENDİRMESİ
Karşılaşmanın ardından eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, YouTube kanalında mücadeleyi ve sarı-lacivertlilerin genel durumunu değerlendirdi.
Fenerbahçe’nin uzun yıllardır süren Devler Ligi hasretine vurgu yapan Kahveci, sarı-lacivertlilerin play-off turunda favori olduğunu belirtti:
"Şampiyonlar Ligi müziği hasreti çeken Fenerbahçeliler için son 180 dakika kaldı. Şu anki tablo 'Ben Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyım' diye bağırıyor."
"Fenerbahçe az pozisyon verip net goller atıyor, koşuyor ve mücadele ediyor. Sezona mağlubiyetsiz başlayan, taraftarına güven veren ve başarılı bir gidişat çizen bir takım var."
KAHVECİ’NİN ÖNE ÇIKARDIĞI OYUNCU PERFORMANSLARI:
N'Golo Kanté & Matteo Guendouzi: Fransız orta sahaların performansına övgüler yağdıran Kahveci, "Kanté koşmayı özlemiş, aç bir şekilde mücadele ediyor. Oynadığı sürece sahada basmadık yer bırakmadı. Kanté - Guendouzi ikilisi şu an için dokunulmaz konumda" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu: Milli futbolcunun hırsını ve savunma katkısını takdir eden yorumcu, "Kerem’in mücadelesine ve hırsına hiçbir şey diyemem. Ancak ofansif anlamda beklentilerin altında kaldı. Yine de 'gitsin' denilecek bir durum yok, hoca da bu mücadelesi nedeniyle onu sahada tutuyor" dedi.
Anderson Talisca & Mert Günok: 4 maçta 4 gol atan Talisca’nın skorer kimliğine dikkat çekilirken, kalede Mert Günok’un sergilediği form grafikinin takıma büyük güven verdiği vurgulandı.
Mason Greenwood & Sidiki Cherif: Greenwood’un fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve fazla garanti oynadığını belirten Kahveci, genç oyuncu Sidiki Cherif için ise "Hedef şampiyonluksa bütün sezon Cherif ile geçmez. Vedat Muriç ritim kazanıyor, olası bir Lukaku transferinde Cherif’in süre bulma şansı kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.