Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 32,5 milyar dolarlık 434 proje üstlendiği Suudi Arabistan, yabancı yatırımcılar için iş yapma kurallarını baştan aşağı değiştirdi. Riyad yönetiminin hayata geçirdiği reformlar, ülkede yeni proje arayan Türk şirketlerine dev kolaylıklar sağlayacak.

YATIRIM LİSANSI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Suudi Arabistan'ın yatırım ortamında yaptığı en kritik değişiklik yabancı yatırımcıların pazara giriş sürecinde gerçekleşti:

KAYIT SİSTEMİNE GEÇİŞ: Yabancı yatırımcıların faaliyete başlamadan önce almak zorunda olduğu yatırım lisansı uygulaması kaldırıldı, yerine kayıt sistemi getirildi.

HIZLI PAZARA GİRİŞ: Gerekli koşulları sağlayan yabancı şirketler, ek bir yatırım lisansı alma prosedürleriyle vakit kaybetmeden faaliyete geçebilecek.

YERLİ VE YABANCI YATIRIMCIYA EŞİT HAKLAR

Yeni yatırım düzenlemesiyle birlikte yabancı sermayeye tam yasal güvence sağlandı:

Eşit Muamele İlkesi: Yabancı yatırımcılar ile yerli yatırımcılar yasal olarak tamamen eşit statüye getirildi.

Sermaye Transferi Serbestisi: Yabancı şirketlere yatırımlarını yönetme, elden çıkarma veya tasfiye etme imkanı tanınırken; elde ettikleri gelirleri ve sermayelerini ülke dışına transfer etme hakkı yasal güvenceye bağlandı.

BÜROKRASİ AZALDI: TEK TEMAS NOKTASI MODELİ

Şirketlerin kuruluştan sonra karşılaştığı ruhsat ve izin süreçleri sadeleştirildi:

ÇİFTE RUHSATA SON: 600'den fazla ticari faaliyette belediye ticari faaliyet ruhsatı ile Sivil Savunma'nın güvenlik ruhsatı artık tek işlem üzerinden alınabilecek.

SAUDİ BUSİNESS CENTER: Farklı kamu kurumlarına ayrı ayrı başvuru yapma dönemi sona erdi. Şirket kuruluşundan lisans ve izinlere kadar yüzlerce hizmet tek platformda toplandı.

VİSİON 2030 VE TÜRK MÜTEAHHİTLERİN HEDEFLERİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde mevcut durum ve hedefler şöyle şekilleniyor:

TAMAMLANAN PROJELER: Türk müteahhitleri Suudi Arabistan'da bugüne kadar 32,5 milyar dolar değerinde 434 proje tamamladı.

TİCARET HACMİ HEDEFLERİ: İki ülke arasındaki mevcut 8,6 milyar dolarlık ticaret hacminde kısa vadeli hedef 10 milyar dolar, uzun vadeli hedef ise 30 milyar dolar olarak belirlendi.

YENİ FIRSAT ALANLARI: Vision 2030, Expo 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ulaştırma, altyapı, konut, turizm ve enerji sektörlerinde Türk şirketleri için devasa yeni projeler gündeme geliyor.