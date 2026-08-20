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Kaynak: ANKA

Ömer Karakaş’ın İYİ Parti’den ayrılarak AK Parti’ye katılması gündemdeki yerini koruyor. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti’ye geçen Karakaş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YENİ Parti İstanbul il teşkilatının Çekmeköy Doğa Parkı'ndaki Madenler Meydanı'na gerçekleştirdiği etkinlikte yaptığı konuşmada sert sözlerle eleştirdiği Karakaş’ın Meclis’teki önceki açıklamalarını hatırlatan Enginyurt, “Adam 3 gün sonra evetçi oldu” dedi.

Karakaş’ın parti değiştirmeden önce TBMM’de yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Enginyurt, milletvekilinin kısa süre içerisinde AK Parti’ye geçmesine tepki gösterdi.

“3 GÜN SONRA EVETÇİ OLDU”

Enginyurt, yaptığı değerlendirmede Karakaş’ın Meclis’teki sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçen İYİ Partili Aydın Milletvekili Ömer Karakaş AKP’ye geçti. Adam Pazartesi günü Meclis’te ne dedi biliyor musunuz? ‘Evet verenler Şeyh Said’in, Seyid Rıza’nın, Damat Ferid’in yolunda gider, evet verenler Mustafa Kemal Atatürk’e ihanet etmiştir’ dedi, adam 3 gün sonra evetçi oldu ya la.”

Enginyurt’un sözleri, Karakaş’ın İYİ Parti’den ayrılarak AK Parti’ye geçişi üzerinden yürüyen siyasi tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.