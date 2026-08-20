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Kaynak: AA / İHA

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacağı TEKNOFEST Mavi Vatan, ilk günden yoğun ilgi gördü.

23 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde; su altı teknolojilerinden insansız deniz sistemlerine, hava savunma çözümlerinden tarihi platformlara kadar geniş bir alanda Türkiye'nin denizlerdeki savunma yetkinliğini sergileniyor.

DONANMA UNSURLARI VE TEKNOLOJİK GÖSTERİLER

Etkinlik kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan 37 farklı deniz platformu kamuoyuna sunuluyor.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, TCG Savarona, Müze Gemi Yavuz, TCG İstanbul firkateyni ve denizaltı platformlarının yanı sıra Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi'nin test bloğu da sergilenen kritik unsurlar arasında yer alıyor.

ULAQ, MARLIN, SANCAR ve SALVO gibi yerli ve milli insansız deniz araçları (İDA) ile SAT/SAS komandoları ve Deniz Hava Komutanlığı'nın özel gösterileri festival programında öne çıkıyor.

YARIŞMALAR VE ZİYARET DETAYLARI

Festival bünyesinde gençlerin mühendislik kabiliyetlerini sergilediği İnsansız Su Altı Sistemleri, İnsansız Deniz Aracı ve Su Altı Roket Yarışmaları düzenleniyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlamak isteyen ziyaretçilerin TEKNOFEST'in resmi kanalları üzerinden çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Girişler, bölgedeki yoğunluğu yönetmek amacıyla seanslar halinde ve ücretsiz ring/deniz seferleri desteğiyle organize ediliyor.

SELÇUK BAYRAKTAR: MAVİ VATAN'IN TEK BİR DAMLASINDAN DA ASLA VAZGEÇMEYİZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın açılışında konuşma yaptı.

Bayraktar, "Açıkça ifade etmek gerekirse, karadaki vatanımız yuvamızsa, Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız" dedi.

BAKAN YAŞAR GÜLER: "TEKNOFEST KUŞAĞIBİZLERİ GURURLANDIRIYOR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir" dedi.

SAT KOMANDOSU: "VATAN SAVUNMASI İÇİN VERİLEN HER TÜRLÜ GÖREVİ İCRA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAT ve SAS komandolarının gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonu ilgiyle izlendi.

Sualtı Savunma Komandoları (SAS), senaryo gereği Karadeniz'de sürüklenen serseri mayınların imha operasyonu gerçekleşti. Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT) komandoları ise senaryo gereği üç eğitim gerçekleştirdi.

Birinci olarak kıyıda rehin alınan personeli botla yaklaşarak kurtaran komandolar, ikinci olarak dalgıçlar kritik su altı tesislerinin imhasını gerçekleştirdi. Üçüncü olarak ise teröristler tarafından kaçırılan gemiye helikopterle inen komandolar kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Mavi vatanın muhafızlarının tatbikatlarını vatandaşlar nefeslerini tutarak izledi.

Tatbikat sonrasında konuşan SAS komandosu vatan savunmasındaki kararlılıklarını vurgulayarak, "Verilen her türlü görevi icra etmeye devam ediyoruz" dedi. Görev bilincine dikkati çeken bir SAT komandosu ise "SAT komandoları olarak 'her zaman, her yerde' şiarıyla görevimizi ifa ediyoruz" şeklinde konuştu.

TEI, MİLLÎ MOTORLARI VE ÜRETİM KABİLİYETLERİYLE TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan'da millî motorlarını ve üretim kabiliyetlerini sergiliyor.

TEI standında Türkiye'nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye'nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye'nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru T700-TEI-701D ve LM2500 denizcilik gaz türbini için üretilen domeplate parçası ziyaretçilerle buluşturulacak.

2019'dan beri TEKNOFEST paydaşları arasında yer alan ve yarışma yürütücülüğü üstlenen TEI, etkinlik boyunca ziyaretçilerini standında ağırlayarak Türkiye'nin havacılık motorları alanında ulaştığı seviyeyi ve küresel havacılığa sunduğu üretim kabiliyetlerini tanıtacak.

MOTORUNU DA IŞIĞINI DA KENDİLERİ ÜRETTİLER, SU ALTINDA ZİRVE İÇİN YARIŞACAK

Karabük Üniversitesi öğrencileri, 4 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdikleri, motor ve aydınlatma sistemlerini de kendilerinin ürettiği insansız su altı aracıyla TEKNOFEST 2026 finalinde birincilik mücadelesi verecek.

Takım kaptanı Alperen Şabul, İHA muhabirine, 4 yıllık bir geçmişi olan "Deep Dive Dynamics" takımının sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdiği araçla insansız su altı sistemleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında geliştirdikleri sistemlerde mümkün olduğunca yerli ve özgün parçalar kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Şabul, araçlarını farklı sahalarda test ettiklerini ifade etti.

Şabul, Karadeniz'in İnebolu açıklarında gerçekleştirdikleri testlerde ana araçlarıyla deniz topografyasını görüntülediklerini, su altındaki kayalık alanlarda bulunan canlıları gözlemleme imkanı bulduklarını anlattı.

Takımın geliştirdiği "MiniRov" aracının ise dar alanlarda görev yapabilecek şekilde tasarlandığını aktaran Şabul, "MiniRov aracımızla kanalizasyon borularının ve su altı kaynaklarının uygunluğunu test edebilmeyi, dar alanlara girerek görev yapabilmeyi amaçladık. Sistemimizi optimize ettik. Şu anda iki farklı aracımızı birbirine bağlayarak tek bir görev gerçekleştirmek üzere TEKNOFEST'e hazırlanıyoruz." dedi.

Şabul, geliştirdikleri aracın en önemli özelliklerinden birinin motorları kendi imkanlarıyla üretmeleri olduğunu dile getirdi.

Piyasada 50-60 bin lira seviyelerinde satılan motorların, kendi imkanlarıyla üretildiğinde yaklaşık 6-7 bin liralık maliyetle yapılabildiğini belirten Şabul, "Bu sayede hem ekip bütçemizi koruduk hem de motorlarımızın üretim ve izolasyonunu kendimiz gerçekleştirdik. Motorların sızdırmazlığını sağlayarak sahada test etme imkanına sahip olduk." diye konuştu.

KATILIM İÇİN KAYIT YAPTIRILMASI GEREKİYOR

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan'a giriş için ziyaretçilerin etkinlik öncesinde çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor.