Lojistik, taşımacılık ve ağır sanayi sektörlerinin belkemiğini oluşturan ağır vasıta araç teknolojisi, son senelerde meydana gelen dijital dönüşümle beraber nitelikli iş gücü arayışını zirveye taşıdı. Kamyon, TIR, otobüs ve iş makinelerinin karmaşık elektronik donanımlarını, beyin sistemlerini ve ağır voltaj tesisatlarını yöneten "ağır vasıta oto elektrik uzmanlığı", sanayi sitelerinde en çok aranan ve yüksek gelir potansiyeliyle öne çıkan mesleklerin başında gelmeye başladı.
Aylık 132 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: En çok aranan ve kazandıran iş...
Lojistikteki dijital dönüşüm, ağır vasıta oto elektrik uzmanlığına talebi zirveye taşıdı. Aylık 132 bin lira ile 150 bin lira arası kazandıran bu meslek, sanayinin en çok aranan ve kazandıran işi haline geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel oto tamirciliğinin ötesine geçen bu uzmanlık alanı; CAN-BUS haberleşme protokolleri, motor kontrol üniteleri (ECU), arıza tespit cihazları (диагностика) ve yeninesil hibrit/elektrikli ağır vasıta sistemlerini kapsıyor.
Nakliye ve sanayi filolarında yaşanan tek bir saatlik duraksamanın dahi yüksek finansal kayıplara yol açması, arızayı hızlı ve noktasal çözebilen yetişmiş ağır vasıta oto elektrik ustalarına olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor.
Sektör temsilcileri ve sanayi esnafı, yeni nesil araçların tamamen bilgisayar tabanlı elektronik sistemlerle donatılması nedeniyle alaylı ustaların yanı sıra teknik lise ve meslek yüksekokulu mezunlarına büyük bir istihdam kapısı açıldığını belirtiyor. Kalifiye eleman arzının talebi karşılamakta zorlanması ise ücret dengelerini doğrudan etkiliyor.
Bugün çıraklıktan yetişen veya teknik altyapısını belgelendiren yetkin bir ağır vasıta oto elektrik uzmanının aylık kazancı, birçok beyaz yakalı meslek grubunu geride bırakarak sektör ortalamalarının çok üzerine çıkıyor.
Uzmanlar, lojistik sektörünün küresel ölçekte büyümesi ve ağır vasıtalarda otonom/elektrikli dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte bu mesleğin geleceğin en garantili iş kollarından biri olmaya devam edeceğini vurguluyor.
Mesleğe adım atmak isteyen gençlerin ise temel elektrik bilgsini gelişmiş arıza tespit yazılımları ve yabancı dil okuryazarlığı ile desteklemeleri durumunda uluslararası lojistik firmalarında dahi aranan isimler haline gelebileceği ifade ediliyor.