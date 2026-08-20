Aylık 132 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: En çok aranan ve kazandıran iş...

Lojistik, taşımacılık ve ağır sanayi sektörlerinin belkemiğini oluşturan ağır vasıta araç teknolojisi, son senelerde meydana gelen dijital dönüşümle beraber nitelikli iş gücü arayışını zirveye taşıdı. Kamyon, TIR, otobüs ve iş makinelerinin karmaşık elektronik donanımlarını, beyin sistemlerini ve ağır voltaj tesisatlarını yöneten "ağır vasıta oto elektrik uzmanlığı", sanayi sitelerinde en çok aranan ve yüksek gelir potansiyeliyle öne çıkan mesleklerin başında gelmeye başladı.