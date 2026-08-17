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Kaynak: AA

Suudi Arabistan’da diplomasi alanında dikkat çeken bir atama gerçekleştirildi. Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD’nin Houston kentinde başkonsolosluk görevine getirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre El-Merzuki, atama kararının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın huzurunda yemin ederek görevine başladı.

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

El-Merzuki’nin Houston Başkonsolosluğu görevine atanmasıyla Suudi Arabistan’da ilk kez bir kadın başkonsolosluk görevine getirilmiş oldu.

Atama, kadınların ülkenin diplomatik temsilindeki konumu açısından da tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti.