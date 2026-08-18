Patronlar Dünyası’nın özel haberine göre Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Belediyeler ve Konut Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında özel sektördeki yerel iş gücü kotasını artırma kararı aldı.
Suudi Arabistan'daki 5 bin 600 Türk şirketini etkileyecek karar: Yüzde 70 kotası getiriliyor
Suudi Arabistan, 14 Şubat 2027’den itibaren proje yönetimi kadrolarında yüzde 70 yerli çalışan şartı getiriyor. Karar, pazarda 32,5 milyar dolarlık hacme ulaşan Türk inşaat ve müteahhitlik şirketlerini doğrudan etkileyecek.Kaynak: Haber Merkezi
"Vizyon 2030" stratejisi doğrultusunda uluslararası yatırımları ülkeye çekerken Krallık, yerli istihdamı da güçlendirmeyi hedefliyor.
Proje yönetimi alanındaki Suudileştirme oranını yüzde 70'e çıkartıyor.
14 Şubat 2027 tarihi itibarıyla geçerlilik kazanacak olan bu mevzuat değişikliği; proje yönetimi müdürleri, proje yönetimi mühendisleri ve proje yönetimi uzmanları unvanlarını hedef alıyor.
Bünyesinde bu pozisyonlarda görev yapan en az üç çalışanı bulunan tüm özel sektör kuruluşları, belirlenen yüzde 70'lik kotayı doldurmakla mükellef olacak.
Altyapı ve mega projelerde üstlendikleri rollerle öne çıkan yabancı yatırımlar için bu karar yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına göre, bugüne dek ülkede 32,5 milyar dolar değerinde 434 projeyi başarıyla tamamlayan Türk yükleniciler, yeni dönemde kadro yapılandırmalarını bu kurala göre şekillendirecek.
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi verileri, bölgede faaliyet gösteren Türk firma sayısının 5 bin 600'ü, üstlenilen proje büyüklüğünün ise 25 milyar doları aştığını gösteriyor.
Şubattaki Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nda vurgulanan ticari büyüme hedeflerine karşın, uygulamaya girecek sınırlama Türkiye'den şantiyelere götürülecek teknik ve idari personel sayısını kısıtlayacak.
Türk şirketlerinin, operasyonel yönetim mekanizmalarına Suudi uzman ve mühendisleri daha yoğun biçimde dahil etmesi gerekecek.