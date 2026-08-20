Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu

Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu

Telefonunuza gelen sıradan bir arama, saniyeler içinde büyük bir maddi kayba dönüşebilir. Üstelik ekranda gördüğünüz numara size son derece tanıdık gelebilir. Uzmanların üzerinde durduğu kritik ayrıntı ise görüşme sırasında yapılan tek bir işlemde gizli.

Kaynak: Diğer
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Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu - Resim: 1

YENİ YÖNTEMLE TUZAĞA ÇEKİYORLAR
Dolandırıcılar son dönemde kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları hedef alıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ödemesi veya vergi iadesi gibi çeşitli gerekçelerle arayan kişiler, hesapta bekleyen bir ödeme bulunduğunu öne sürüyor.

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Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu - Resim: 2

NUMARA BANKANINMIŞ GİBİ GÖRÜNEBİLİYOR
Dolandırıcılığın en kritik noktalarından birini “Caller ID Spoofing” olarak bilinen numara maskeleme yöntemi oluşturuyor.

Bu yöntemle arayan kişinin numarası değiştirilerek telefon ekranında bankanın veya başka bir kurumun numarasıymış gibi gösterilebiliyor. Bu nedenle yalnızca ekranda görünen numaraya güvenmek yeterli değil.

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Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu - Resim: 3

ASIL TEHLİKE TUŞLAMA SIRASINDA
Arayan kişiler, işlemin tamamlanması bahanesiyle vatandaşları telefonun tuş takımını kullanmaya yönlendirebiliyor.

Bu aşamada güvenlik bilgilerinin veya şifrelerin paylaşılması, dolandırıcıların hesaba erişmesinin önünü açabiliyor. Bankacılık şifreleri ve tek kullanımlık doğrulama kodları telefonda kimseyle paylaşılmamalı.

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Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu - Resim: 4

HUKUKİ SÜREÇTE DE KRİTİK
Dolandırıcının yönlendirmesi üzerine mobil bankacılığa girerek kredi çekilmesi veya para transferinin bizzat hesap sahibi tarafından gerçekleştirilmesi hukuki süreçte önem taşıyor.

Yargı kararlarında, müşterinin güvenlik bilgilerini paylaşması veya işlemleri kendisinin gerçekleştirmesi kusur değerlendirmesinde dikkate alınabiliyor. Her olayın koşulları ve bankanın güvenlik yükümlülükleri ise ayrıca değerlendiriliyor.

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Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu - Resim: 5

BU CÜMLEYİ DUYARSANIZ TELEFONU KAPATIN
Arayan kişi şifre, doğrulama kodu veya kart bilgisi istiyorsa ya da paranızı “güvenli hesaba” aktarmanız gerektiğini söylüyorsa görüşmeyi sonlandırın.

Aramayı doğrulamak için gelen çağrıdaki numarayı geri aramak yerine bankanın resmi uygulamasında, internet sitesinde veya kartın arkasında bulunan iletişim kanalını kendiniz kullanın.

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Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu - Resim: 6

PARA GİTTİYSE İLK DAKİKALAR ÖNEMLİ
Şüpheli bir işlem fark edildiğinde banka ile vakit kaybetmeden iletişime geçilerek kartlara ve dijital bankacılık kanallarına bloke konulması istenmeli.

Para başka hesaba gönderildiyse alıcı bankaya dolandırıcılık bildirimi yapılması da önemli. Şifrelerin güvenli başka bir cihazdan değiştirilmesi ve şüpheli uygulamaların kaldırılması gerekiyor.

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Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu - Resim: 7

DELİLLERİ SAKIN SİLMEYİN
Arama kayıtları, SMS'ler, IBAN bilgileri, dekontlar ve diğer ekran görüntüleri olası soruşturma açısından saklanmalı.

SIM kart değişikliği veya hat yönlendirmesi şüphesi varsa GSM operatörüyle de iletişime geçilmeli. Dolandırıcılık halinde eldeki delillerle emniyet veya savcılığa başvurulmalı.

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Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu - Resim: 8
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