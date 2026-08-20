Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu

HUKUKİ SÜREÇTE DE KRİTİK

Dolandırıcının yönlendirmesi üzerine mobil bankacılığa girerek kredi çekilmesi veya para transferinin bizzat hesap sahibi tarafından gerçekleştirilmesi hukuki süreçte önem taşıyor.

Yargı kararlarında, müşterinin güvenlik bilgilerini paylaşması veya işlemleri kendisinin gerçekleştirmesi kusur değerlendirmesinde dikkate alınabiliyor. Her olayın koşulları ve bankanın güvenlik yükümlülükleri ise ayrıca değerlendiriliyor.