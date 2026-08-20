564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar...

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%41
Net Kazanç: 16.725,3 TL
Vade Sonu Bakiye: 580.725,3 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%41
Net Kazanç: 16.725,3 TL
Vade Sonu Bakiye: 580.725,3 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,25
Net Kazanç: 16.827,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 580.827,29 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 15.913,54 TL
Vade Sonu Bakiye: 579.913,54 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 16.612,56 TL
Vade Sonu Bakiye: 580.612,56 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 15.804,55 TL
Vade Sonu Bakiye: 579.804,55 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.334,77 TL
Vade Sonu Bakiye: 580.334,77 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 16.101,42 TL
Vade Sonu Bakiye: 580.101,42 TL