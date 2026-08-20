Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar...

564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar...

Birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen kişilerin yakından takip ettiği faiz oranlarında güncelleme oldu. Peki, 564 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Kaynak: Haber Merkezi
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564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar... - Resim: 1

Akbank

Vadeli Hesap TL

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı:%41

Net Kazanç: 16.725,3 TL

Vade Sonu Bakiye: 580.725,3 TL

1 7
564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar... - Resim: 2

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,25

Net Kazanç: 16.827,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 580.827,29 TL

2 7
564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar... - Resim: 3

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 15.913,54 TL

Vade Sonu Bakiye: 579.913,54 TL

3 7
564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar... - Resim: 4

TEB

Marifetli Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 16.612,56 TL

Vade Sonu Bakiye: 580.612,56 TL

4 7
564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar... - Resim: 5

ING

Turuncu Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 15.804,55 TL

Vade Sonu Bakiye: 579.804,55 TL

5 7
564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar... - Resim: 6

Denizbank

Kaptan Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 16.334,77 TL

Vade Sonu Bakiye: 580.334,77 TL

6 7
564 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar... - Resim: 7

Yapı Kredi

Sınırsız Hesap TL

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 16.101,42 TL

Vade Sonu Bakiye: 580.101,42 TL

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