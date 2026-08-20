SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emeklilikte staj ve çıraklık gerçeği

Gerçek bir çıraklık ilişkisinde temel amaç kişiye meslek ve sanat öğretmek. Ancak kişi üretime fiilen katılıyor, normal çalışanların yaptığı işleri yapıyor ve mesleki eğitim ikinci planda kalıyorsa, yalnızca kayıtlarda “çırak” olarak gösterilmesi yeterli kabul edilmeyebiliyor.