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Süper Lig'de hakemler ve MHK üzerinden yaşanan gelişmelerin ardından YENİÇAĞ Gazetesi olarak yaptığımız sokak röportajda sokağın nabzını tuttuk. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar, yaşananların Türk futboluna zarar verdiğini belirtirken hakemlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ"

Bir vatandaş, son dönemde yaşanan gelişmelerin Türk futbolunun yurt dışındaki görüntüsünü de olumsuz etkilediğini belirterek,

"Son dönemde yaşanan futbolla alakalı bu hakem olayları olsun, şike olayları olsun, bu tutuklanmalar olsun bence kötü bir durum. Özellikle Türkiye futbolu olarak dünya futboluna da çok kötü bir görüntü sağlıyoruz."

ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise tartışmaların yalnızca futbolu değil ekonomik açıdan farklı sektörleri de etkileyebileceğini savunarak,

"Biz bir futbol ülkesiyiz. Her insan futbolu takip ediyor. Böyle durumlar oldukça insanlar artık futbol izlemek istemiyor. Bir sürü yayıncı kuruluş var, bazı kafeler maç yayınlarından parasını kazanıyor. Bu durumların olması çok kötü."

dedi.

Bir diğer vatandaş ise MHK ve federasyon yönetimine ilişkin değişiklik yapılması gerektiğini savunarak, "Merkez Hakem Kurulu yeni bir düzen, liglerin ertelenmesi lazım" görüşünü dile getirdi.

YASİN KOL'UN MAÇLARI İNCELENMELİ Mİ?

Vatandaşlara yönelttiğimiz bir diğer soru ise Yasin Kol'un geçmişte yönettiği karşılaşmaların incelemeye alınıp alınmaması gerektiği oldu.

Bir vatandaş,

"Suçlu olan her kimse cezasını görmesi lazım. Spor güzel bir şey, adı üzerinde spor. Ama şike olduğu zaman bütün suçluların bulunup en ağır cezayı alması gerekiyor."

diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek,

"Böyle bir suçlama varsa kesinlikle bir inceleme başlatılmalı. Bunun üstüne ilgililerin düşmesi lazım. Eğer bunlar doğruysa önceki şampiyonluklar, maçlar, kazanılan derbiler çok önemli unsurlar."

ifadelerini kullandı.

Yasin Kol ile sınırlı kalınmaması gerektiğini savunan bir başka vatandaş da,

"Bence yapılmalı. Geçmiş maçların incelenmesi gerekiyor. Geçmiş maçlarda herhangi bir yanlış karar bütün ligi etkileyebilir. Yasin Kol'la da kalmamalı, diğer hakemlerin de tümünün denetlenmesi gerekiyor."

dedi.

"SÜPER LİG ERTELENMELİ"

Son olarak vatandaşlara yaşanan gelişmelerin ardından Süper Lig'in ertelenip ertelenmemesi gerektiğini sorduk.

Bir vatandaş, sorunların daha geniş kapsamlı olduğunu düşündüğünü belirterek,

"Bence ertelenmeli. Yeni bir yönetim gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durum yıllardır süren bir durum ve Yasin Kol'la tek kalacak bir durum değil bence. Dahası da çıkar ortaya üzerine gidildikçe."

ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise yabancı hakem seçeneğini gündeme getirerek, "En azından milli ara varken her şeyin düzelmesi gerekiyordu. Bu sezon yabancı hakemler getirilmeli. Yoksa bence sıkıntı olacak" dedi.

Bir diğer vatandaş da tartışmalar sonuçlanana kadar lige ara verilebileceğini savunarak,

"En azından bu konular çözülene kadar, yeni MHK Başkanı atanana kadar, gerekiyorsa yeni bir TFF Başkanı atanana kadar ertelenebilir. Çünkü böyle giderse daha da kötüye gidebilir."

şeklinde konuştu.