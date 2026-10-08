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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta perdesi yarın oynanacak karşılaşmayla açılacak. Haftanın ilk mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayarak ligde yeni haftanın açılışını yapacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak tüm müsabakaların tarih ve saatleri şöyle:

YARIN:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

10 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

11 EKİM PAZAR:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

12 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)