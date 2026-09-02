Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Yüksel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin fotoğraf, mutlak butlan yönetimindeki CHP'nin resmi sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin değerleriyle yetişen ve partimizin mücadelesine uzun yıllardır emek veren Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’i Genel Merkezimizde kabul etti" ifadeleriyle paylaşıldı.

Gökhan Yüksel de görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na nazik kabulleri ve yakın ilgileri için teşekkür ediyorum. Asırlık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ GÜN DE BAKAN GÖKTAŞ'I ZİYARET ETMİŞTİ

Yüksel, önceki gün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş'ı makamında ziyaret etmişti. Yüksel, Bakan Göktaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Sayın Bakanım,

Nazik ev sahipliğiniz ve Kartal’ımızın ihtiyaçlarına göstermiş olduğunuz kıymetli ilgi için çok teşekkür ediyorum. İlçemizin önceliklerini ve çözüm bekleyen konuları değerlendirme imkânı bulduğumuz verimli görüşmenin, kurumlarımız arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Kıymetli çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum."