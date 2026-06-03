İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat (37) silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Can Polat'ın katil zanlısı kaçtı, 23 yaşındaki bir şüpheli silahıyla gözaltına alındı.

DALTONLAR'DAN PAYLAŞIMLAR GECİKMEDİ

Cinayetin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı. Aylar önce Dilan Polat'ın Alper isimli korumasını da Ümraniye'deki hastanede vurduklarında benzer paylaşımlar yapmışlardı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından 23 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. 23 yaşındaki şüphelinin silahıyla yakalandığı öğrenildi.